今晨7.7℃　17縣市低溫特報！東北風接力吹整週

▲今日大陸冷氣團影響，氣象暑針對17縣市發佈低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

今晨最低溫出現在00：20苗栗三灣7.7度，今日大陸冷氣團影響，氣象暑針對17縣市發佈低溫特報。明天白天冷氣團減弱回溫，週日北台灣有水氣通過局部短暫雨，下週有東北季風影響。

根據中央氣象署資料顯示，今天（17日）持續受大陸冷氣團影響，再加上輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，清晨低溫普遍只有10-13度，局部空曠地區及近山區的平地有出現10度以下低溫的機率，請注意保暖；北部、宜花地區及澎湖、金門白天高溫約16-18度，中南部及台東高溫約20-23度，日夜溫差大，馬祖整天8-12度；天氣方面，各地為多雲到晴，僅東半部沿海有零星降雨機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今(17)日大陸冷氣團影響，北部、東北部氣偏冷，其他地區早晚亦冷。新北市及宜蘭縣局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

▲17縣市低溫特報。（圖／翻攝中央氣象署）

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

1/18(六)清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

溫度：北部及東北部10-21度，中部11-23度，南部13-23度，花東15-21度；澎湖14-17度，金門10-18度，馬祖9-13度。

▲冷氣團影響持續低溫。（圖／翻攝中央氣象署）

1/19(日)各地早晚偏涼，台灣北部有中層水氣通過，凌晨至上半天在迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

溫度：北部及東北部13-21度，中部14-22度，南部15-24度，花東16-22度；澎湖15-17度，金門12-18度，馬祖11-14度。

1/20(一)起東北季風增強，1/21(二)持續受東北季風影響，1/22(三)起至1/23(四)東北季風減弱，這波東北季風對氣溫影響不大，僅各地早晚天氣偏涼，西半部日夜溫差大，環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

溫度：北部及東北部13-23度，中部13-24度，南部15-25度，花東16-21度；澎湖16-19度，金門12-19度，馬祖11-16度。

1/24(五)至1/26(日) 台灣附近大致為東北風的環境，早晚稍涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。