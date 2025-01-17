蛇年迎春主題市集　桃園憲光眷家常邀您品嚐家鄉味

▲憲光二村是桃園唯一的憲兵眷村。（圖／文化局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

農曆新年將至，為喚起人們對傳統年節的溫暖回憶，憲光二村眷村文化園區於18日舉辦「憲光眷家常—蛇年迎春主題市集」，邀請大家到村裡品嚐家鄉味，感受共聚一堂的美好時刻！

市府文化局17日表示，這次的迎春市集以「眷村料理」為題，特別規劃了「家常眷味—甜酒釀工作坊」，讓民眾可以親手體驗釀製過程，從原料洗選、磨碎、發酵到裝瓶，最後再一同品嚐現做的酒釀湯圓，讓更多人可以認識眷村甜酒的獨特滋味。

▲憲光眷家常—蛇年迎春主題市集

本次市集也以「在一起才是年」為理念，匯集了展現溫度的眷味小吃與年節傳統米食，還有工藝職人帶來剪紙藝術等原創手作。民眾在市集當天，不限金額集滿三攤消費，還能免費兌換手寫春聯，由在地書法藝術家「黃秀傑」、「李念念」兩位老師現場揮毫，為大家送上新年的滿滿祝福。

此外，當天的精彩演出也絕對不容錯過！「虎劇團」將帶來融合溜溜球與扯鈴的創新花式表演，打破傳統雜耍框架，呈現令人驚豔的視覺饗宴。而園區店家「雲袖九八漢服戲曲工作室」則獻上戲曲演唱，以傳統民俗藝術為憲光二村增添濃厚的文化氛圍。

「憲光眷家常」市集於1月18日（星期六）上午11時至下午5時在憲光二村眷村文化園區舉行，歡迎共襄盛舉，和我們一起迎接蛇年的到來！更多詳細活動及報名資訊，歡迎至官方臉書粉絲專頁查詢( https://www.facebook.com/ Sianguang2nd/)。

桃園市龜山區憲光二村是桃園唯一的憲兵眷村，也是早年電視劇「光陰的故事」取景地，保留有典型樸實的眷舍風貌。桃園市政府自2015年向國防部申請代管，設置駐地工作站進行保溫及文史搜集，現階段由專業營運團隊，以眷村常民記憶及憲兵光榮故事等，展現桃園多元豐富的文化底蘊。