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生活風格品牌「出外人 NOT AT HOME」全新主題市集　本週末高雄巨蛋見

▲▼出外人,主題市集,高雄巨蛋。（圖／出外人提供）

▲受橘子嘉年華邀請，從遊戲動漫首度跨域體育、再結合美食和音樂，讓玩家感受破格創新的的全方位泛娛樂體驗，即將在本週2/11～2/12的「好神SHOW市集」隆重登場！

圖、文／出外人 NOT AT HOME提供

生活風格品牌「出外人 NOT AT HOME」擅長複合性市集主題規劃，除了「青春製造所、夜間招待所」等策展主題外，也參與過指標性萬人音樂祭「2022 漂遊者森林音樂祭」，今年更將與外送平台攜手於4/1、4/2進駐「2023 大港開唱」成為官方指定合作市集，集各類型品牌合作，將美食、音樂、生活、互動等元素完美融合，創造風格生活體驗，讓出外人能夠在每個出外人市集中好好療癒、好好玩樂。

出外人強勢回歸熱情南台灣！發出好神召集令！

受橘子嘉年華邀請，從遊戲動漫首度跨域體育、再結合美食和音樂，讓玩家感受破格創新的的全方位泛娛樂體驗，即將在本週2/11～2/12的「好神SHOW市集」隆重登場！首創遊戲主題日召集高雄出外人一起為全家海神加油！還有機會把Tesla電動車開回家！

現場也邀請多組藝人熱力開唱，人氣金曲樂團「麋先生」、溫暖療癒系「南西肯恩」、浪漫懷舊風格「icyball冰球樂團」、民謠雙主唱組合「Crispy脆樂團」、演唱會秒殺「溫蒂漫步」以及嘻哈創作才子「Leo王」，六組精彩演出讓你開學不憂鬱。2/11（六）～2/12（日）每日13:00～20:00，連續重擊刷新玩樂標準，全面加值ACGN族群的泛娛樂體驗規格，讓我們一起相約高雄巨蛋戶外廣場前進「橘子嘉年華 好神SHOW市集」。

開學不憂鬱！就是要吃爆！

踩點好神SHOW市集記得挑戰出外人為您精選的八家超人氣美食，讓你好玩又好吃！全台最強素食鹹水雞「林針嬤鹹水G」即將再次挑戰最速完售紀錄；必吃的家鄉老味道「嘉憶香炭烤玉米」遵循古法現點現烤，滿滿一層濃厚醬料讓人看了就口水直流；唰嘴滋味的創意日式大阪燒「樂咖大阪燒」有著飽足大份量，最後擠上爽口不膩的滿滿美乃滋絕對是好神必點；少女玩家別錯過！口感Q彈、醬料濃郁的「Maru日式糰子」甜鹹口味都有，保證超欠咬；解渴最佳選擇精選「春梅眉茶坊」及「泰渴」兩大品牌，不同風味的消暑飲品，玩累來一杯！快樂似神仙！午茶時間繼續吃！特殊的刺蝟造型加上飽滿內餡，好拍好食的「再刺相遇雞蛋糕」可能還有隱藏口味唷！最後，別忘了晚一步就搶不到的「H＆H現炸吉拿棒」永遠是排隊超人氣，全品項都是限量口味，出外人+1刷起來！多種品項鹹甜兼具的神級選品，就是出外人每每開放都讓人搶破頭的原因啦！讓你度過充實的週末！

▲▼出外人,主題市集,高雄巨蛋。（圖／出外人提供）

▲▼出外人,主題市集,高雄巨蛋。（圖／出外人提供）

▲▼出外人,主題市集,高雄巨蛋。（圖／出外人提供）

出外人Ｘ金色三麥聯名啤酒雙口味，三大療癒名店限定販售

出外人與金色三麥聯名推出的雙口味啤酒，即將完售，絕對不能錯過超Q的限定包裝，還有經典口味，有「清爽葡萄柚」滿滿啤酒花伴隨熱帶花果香氣，加上紅葡萄柚的飽滿多汁；還有「經典皮爾森」則有穀物的清甜及花香、蜜香和微微的辛香，讓人忍不住一口接一口！2/11起，出外人有福了！在雙北地區名店皆可品嚐，有來自宜蘭拓展至今遍佈全台，且堅持用本土新鮮食材，融入戶外生活精神，打造愜意溫暖空間的串燒專門店「路邊烤肉wildbbq-東區臺北城」；獨特口味台式串燒屋「軟爛囝仔 Lan Nua Yin A」一走進店裡滿是幽默標語，每串20元起的親民價更值得一訪再訪！為音樂而生的複合式藝文空間「後台 Backstage Café」除了美食，也是許多潛力音樂人的發跡舞台。享受美食的同時，舉手喊出「我是出外人！」來杯身心靈放鬆的清爽飲品吧！（提醒您：開車不喝酒，喝酒不開車！）

▲▼出外人,主題市集,高雄巨蛋。（圖／出外人提供）

▲後台 Backstage Café。

▲▼出外人,主題市集,高雄巨蛋。（圖／出外人提供）

▲路邊烤肉wildbbq-東區臺北城。

▲▼出外人,主題市集,高雄巨蛋。（圖／出外人提供）

▲軟爛囝仔 Lan Nua Yin A。

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