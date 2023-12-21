晚餐「泰味」太濃洩藏身處...6逾期移工慘了　捨不得啤酒想喝光

▲移民署高市專勤隊查獲6名逾期滯台的泰籍移工。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區有6名逾期逃逸泰籍移工，為了掩人耳目，住在躲藏的民宅內，既使到了晚上也只敢開微弱燈光，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲線報，派員前往埋伏守候，隊員在民宅外聞到濃濃泰式料理的味道時，確認6人就在屋內，一舉而將他們查獲，並依違反入出國及移民法予以收容後，擇期遣返。

▲移民署高市專勤隊查獲6名逾期滯台的泰籍移工。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市專勤隊近日接獲民眾線報，大寮區某處民宅分租給失聯移工居住，經多日埋伏觀察，發現一戶飄著異國料理風味的民宅，有外籍人士出入情形。專勤隊員見時機成熟，於晚間用餐時段前往查緝，以優勢人力圍堵，一舉查獲正在沐浴及烹煮晚餐的6名泰國籍男子，並經確認全數為逾期滯臺人士。

▲移民署高市專勤隊查獲6名逾期滯台的泰籍移工。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

其中一名泰國籍阿賢遭逮後，還捨不得放下手中的台灣啤酒，不僅連喝好幾口還想帶走暢飲；另一名逾期停留的阿德則是驚訝的詢問專勤隊員如何能發現住處，因他們平時為躲避查處，室內都儘量僅開啟微弱燈光，而且將車輛都停進屋內，還把前後門窗包到密不通風，後來得知是家鄉味料理香味洩漏自己所在位置，不禁懊惱苦笑。

專勤隊表示，後續將追查相關非法工作事證，如有不法將移請地方主管機關依法裁處，非法外來人口予以收容並擇期遣返。

▲移民署高市專勤隊查獲6名逾期滯台的泰籍移工。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，移工朋友在未經雇主申請許可，不得在我國境內工作，亦不可從事許可目的以外之非法工作，否則依違反就業服務法，可裁處15萬元罰鍰，更可能會被廢止工作許可，得不償失。