南投縣警局長吳耀南調任北市　保三總隊副總隊長謝宗宏接任

▲南投縣警察局長交接，原保安警察第三總隊副總隊長謝宗宏（右）走馬上任。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

內政部於13日發布警政署副署長等多項重要警職人事案，南投縣警察局長吳耀南調任臺北市警察局主任秘書，遺缺由警政署保安警察第三總隊副總隊長謝宗宏調任；南投縣長許淑華表示，期盼謝宗宏繼續領導全體警察同仁、全力投身該縣治安維護工作，確保民眾生命、財產安全與安定的生活。

南投縣警察局16日舉行「卸、新任局長交接典禮」，儀式由許淑華主持、內政部警政署主任秘書郭士傑監交，謝宗宏在接過印信並宣誓後正式就職；縣議員洪明科、林儒暘、宋懷琳、林芳伃、蔡孟娥、蘇昱誠、張婉慈、縣議會秘書長李孟珍、南投地檢署檢察長黃元冠、南投調查站副主任汪楨喜、南投縣警察之友會理事長簡崇吉，縣府新聞及行政處長蔡明志、衛生局長陳南松等皆到場致意。

縣府介紹，謝宗宏為中央警察大學正科51期畢業，歷任宜蘭縣警察局副局長、臺北市警察局督察、國道公路警察局督察長，瑞芳、永和、南港及萬華分局等分局長、保安警察第三總隊主任秘書及副總隊長，內、外勤工作經驗豐富，富有領導、協調能力，且嫻熟刑事偵防工作；其服務期間工作表現優異，績效卓著，並與各級地方首長、民代互動良好，深獲上級長官及各界肯定。

許淑華表示，前任局長吳耀南任內在案件破獲、詐騙防治等績效都獲得警政署肯定，感謝他的付出；新任謝局長謝宗宏任職過許多單位，歷練完整，相信在打擊犯罪、維護治安上也都能帶領同仁發揮最好的表現，而春節假期及南投燈會即將登場，希望警方能做好交通及維安工作；謝宗宏說，很高興能到南投縣服務，在縣長支持下將全力以赴，做好治安、交通與為民服務工作。