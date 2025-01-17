　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣警局長吳耀南調任北市　保三總隊副總隊長謝宗宏接任

▲南投縣警察局長交接，原保安警察第三總隊副總隊長謝宗宏（右）走馬上任。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣警察局長交接，原保安警察第三總隊副總隊長謝宗宏（右）走馬上任。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

內政部於13日發布警政署副署長等多項重要警職人事案，南投縣警察局長吳耀南調任臺北市警察局主任秘書，遺缺由警政署保安警察第三總隊副總隊長謝宗宏調任；南投縣長許淑華表示，期盼謝宗宏繼續領導全體警察同仁、全力投身該縣治安維護工作，確保民眾生命、財產安全與安定的生活。

南投縣警察局16日舉行「卸、新任局長交接典禮」，儀式由許淑華主持、內政部警政署主任秘書郭士傑監交，謝宗宏在接過印信並宣誓後正式就職；縣議員洪明科、林儒暘、宋懷琳、林芳伃、蔡孟娥、蘇昱誠、張婉慈、縣議會秘書長李孟珍、南投地檢署檢察長黃元冠、南投調查站副主任汪楨喜、南投縣警察之友會理事長簡崇吉，縣府新聞及行政處長蔡明志、衛生局長陳南松等皆到場致意。

▲南投縣警察局長交接，原保安警察第三總隊副總隊長謝宗宏走馬上任。（圖／南投縣政府提供）

縣府介紹，謝宗宏為中央警察大學正科51期畢業，歷任宜蘭縣警察局副局長、臺北市警察局督察、國道公路警察局督察長，瑞芳、永和、南港及萬華分局等分局長、保安警察第三總隊主任秘書及副總隊長，內、外勤工作經驗豐富，富有領導、協調能力，且嫻熟刑事偵防工作；其服務期間工作表現優異，績效卓著，並與各級地方首長、民代互動良好，深獲上級長官及各界肯定。

許淑華表示，前任局長吳耀南任內在案件破獲、詐騙防治等績效都獲得警政署肯定，感謝他的付出；新任謝局長謝宗宏任職過許多單位，歷練完整，相信在打擊犯罪、維護治安上也都能帶領同仁發揮最好的表現，而春節假期及南投燈會即將登場，希望警方能做好交通及維安工作；謝宗宏說，很高興能到南投縣服務，在縣長支持下將全力以赴，做好治安、交通與為民服務工作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
五月天阿信突被公然強吻！
鹿哈宣布求婚成功！陸網全看錯：怎不是關曉彤
黃仁勳尾牙喊話：會發超過33萬元紅包
廢死聯盟執行長曾被問「若妳家人被殺」！6字回應：我真的不知道
苗博雅沉默21.5小時回應扯羅智強　網灌爆臉書：廢死變裝死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣警局長吳耀南調任北市　保三總隊副總隊長謝宗宏接任

南投燈會1／25至2／16日日推精彩節目　白天遊花海、晚上賞燈看水舞

全球唯一！推動無語良師全人模擬醫學教育　慈大獲國家品質標章

網友買到疑似發霉麵包　台南市衛生局派員稽查不符衛生規範

南投燈會1／25登場　11特色燈區！還有夜間花車遊行

桃園衛生局抽驗春節食品　白蘿蔔農藥殘留超標...已下架

歲未送暖！　台鹽董座丁彥哲與華山國小弦樂團喜「樂」相逢

全國首創！嘉義縣攜手南方治理平台　跨縣市資安稽核　

《迷霧—陳世憲意象書法展》開展　台灣意象書法獨樹一格

鹿草鄉公所年前送暖獨老　攜手旅北同鄉會、社福團體發送物資

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

腰力全開再來個大字形開腳落水　忍者不是誰都能當的...

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

南投縣警局長吳耀南調任北市　保三總隊副總隊長謝宗宏接任

南投燈會1／25至2／16日日推精彩節目　白天遊花海、晚上賞燈看水舞

全球唯一！推動無語良師全人模擬醫學教育　慈大獲國家品質標章

網友買到疑似發霉麵包　台南市衛生局派員稽查不符衛生規範

南投燈會1／25登場　11特色燈區！還有夜間花車遊行

桃園衛生局抽驗春節食品　白蘿蔔農藥殘留超標...已下架

歲未送暖！　台鹽董座丁彥哲與華山國小弦樂團喜「樂」相逢

全國首創！嘉義縣攜手南方治理平台　跨縣市資安稽核　

《迷霧—陳世憲意象書法展》開展　台灣意象書法獨樹一格

鹿草鄉公所年前送暖獨老　攜手旅北同鄉會、社福團體發送物資

與魏哲家共進午餐！黃仁勳曝談話內容「合作研究矽光子」

大陸將恢復來台旅遊！盧秀燕邀福建少棒小將帶爸媽訪台中

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

「證件妹」吳佳穎出手超快又準　自認與從小練跆拳道有關

五月天高雄免費唱「阿信突被公然強吻」全場暴動　犯人身份曝光了

富邦證券海外股票平台　上架百檔「虛擬資產ETF」

賣門號、帳戶詐團說好酬勞「15萬變1萬」　男吃悶虧還被追償788萬

S級女優小宵虎南雪地脫了！「比基尼炸出豪乳」　網暈：超火辣

三立集團尾牙席開133桌　玖壹壹三缺一建志在家帶小孩

全場高唱「台灣尚勇」！黃仁勳尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

地方熱門新聞

台中魔王級停車場　出口電桿擊落一堆人

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

桃園市民卡　新版APP 1/17上線　　

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

台東縣政府公告114年春節垃圾清運時間

失業給付更方便　雲林海線鄉親北港就能辦

南消住家安裝住警器抽獎活動及績優消防、義消人員表揚

台灣燈會在桃園　福容四家店聯合搶客

草屯鎮長補選！簡賜勝陣營控對手加重誹謗

網友買到疑似發霉麵包台南市衛生局稽查不符衛生規範

產投課程3年10萬　桃竹苗分署助取證照加薪　

六堆運動會 3/1起 屏東縣內埔鄉登場

斗六震天府迎新年　推限量「精品翡翠平安扣」

屏東婦外出散步迷路　暖警送她回家

更多熱門

關鍵字：

南投縣警察局長謝宗宏

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面