轟綠營把預算案當「選舉工具」　黃珊珊：不協商卻開記者會攻擊藍白

▲民眾黨立委黃珊珊轟，民進黨不好好協商預算案，卻開記者會攻擊在野黨。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨與民眾黨相繼提案，數千筆凍刪預算的提案，遭到輿論質疑，部分提案的凍刪理由不明所以，亦或部分機關預算近乎全遭凍砍，有報復性提案之虞。對此，民眾黨立委黃珊珊今（17日）表示，民進黨團總召柯建銘不協商，與此同時，行政院長與部會首長排排坐開記者會攻擊在野黨，根本暴露民進黨只是把預算案當選舉工具，在製造對立與仇恨。

黃珊珊提到，自己第一次在立法院審預算，這過程和台北市議會差別很大，每個委員在委員會提出預算提案，在委員會討論通過或保留，行政機關一一說明溝通，保留意見或通過的提案就出委員會，再由院長召開政黨協商。

黃珊珊進一步說明，除了委員會保留的預算提案以外，各黨黨團還可以提出第二輪預算提案（不一定有在委員會討論過），幾千案的預算提案紛紛出籠，各部會又開始一一跟提案委員說明溝通。

為此，黃珊珊坦言，過去這一個月委員們大多在跟各部會討論提案修正理由與內容，要資料、要報告、要檢討、要刪除或凍結，每個人都辛苦溝通，好不容易討論得差不多，就等院長協商，將還沒有溝通好的東西提出來討論協商。

然而黃珊珊指出，事與願違，前兩天的院長召集黨團協商，她也隨時準備好到協商現場說明自己的預算提案，但等了兩天，只有看到萬年柯總召在協商會場冗長發言，從盤古開天闢地開始講，最後講到野生動物保育法，其核心就是「不要協商」，只要罵人而已。

黃珊珊痛批，執政黨的立院黨團參加院長協商會議的同時，行政院長與部會首長排排坐開記者會攻擊在野黨，這是一個多麼荒謬的現象？她不禁認為，法案與預算都只是民進黨的選舉工具而已。

此外，黃珊珊還感慨，行政院不與國會溝通，派萬年總召拒絕協商攻訐謾罵，又同時在外放話製造對立仇恨，只能說，民進黨可能執政太久了，忘記了民主有「監督」與「制衡」，忘記了行政院是要向國會「負責」的。

黃珊珊點出，賴清德總統說「對行政和立法的協調運作寄與厚望」，她還言猶在耳，但行政團隊的「行政和立法的協調運作」只出現在執政黨團內，而不是行政院與立法院之間的協調溝通。

黃珊珊怒嗆，民進黨沒有要「協調運作」，只想對立，對法案提覆議再提釋憲，緊接著「全台大罷免」，將法案與預算案用於選舉動員上的目的昭然若揭。

最後，黃珊珊強調，對民進黨來說，政黨利益與選舉利益，永遠是排在最優先序位的二大利益，製造二極對立、二分台灣人民，國家利益、人民利益卻被擺在最末，才是真相。