【廣編】一鎖疾走開啟小龍年旅程　MON CARBONE打造智慧旅行新選擇

▲MON CARBONE推出的JustLock磁吸商務包結合BLACKDIAMOND碳纖維行李箱。

圖、文／MON CARBONE提供

新的一年，新的開始，商務旅客的旅程也需要更高效、更順暢的體驗。約70%的旅客希望行李具備外部筆電隔層，方便快速取用筆電，減少翻找主隔層的麻煩。MON CARBONE推出的JustLock磁吸商務包結合BLACKDIAMOND碳纖維行李箱。

JustLock磁吸商務包採用德國FIDLOCK磁吸技術，穩固連接在BLACKDIAMOND行李箱上，為其擴充20%容量，且在機場過海關時能輕鬆取用筆電與文件，隨時轉換至會議狀態，讓新年的每次啟程都更高效、順遂，內部隔層設計實用，能輕鬆收納15吋筆電、護照、機票及手機等隨身物品，時尚格紋背袋更提升單獨使用的便利與品味，以創新設計為商務旅行注入順順利利的寓意。

BLACKDIAMOND碳纖維行李箱更以超過3,000萬根碳纖維編織製成，每根碳纖維僅有人類髮絲的1/12，透過專利FLEXTREME™技術，突破傳統材料限制，將碳纖維打造成既柔韌又耐衝擊的外殼，強度與輕盈完美合一，內部搭配的抗菌內襯讓您的物品保持清新衛生。體現出MON CARBONE對於產品耐用性和極致卓越的追求。

新的一年，讓MON CARBONE的創新設計與卓越性能成為您的旅途的幸運之選，為每一次啟程增添好運與非凡品味。立即到官方網站tw.moncarbone.com探索更多詳情，以及加入FB、IG社群帳號，讓MON CARBONE與您一起書寫新年的精彩篇章！