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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

北監「春節面對面懇親活動」　銅雕磨礪浪子藝、百家歡聚慶祥年

▲▼台北監獄114年「春節面對面懇親活動」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲台北監獄114年「春節面對面懇親活動」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供，下同）

記者郭運興／台北報導

農曆春節即將到來，為使收容人在監執行也能感受佳節氛圍，擁有與家人團聚之溫暖，台北監獄於114年1月13日至1月16日舉辦「春節面對面懇親活動」。懇親當週恰逢寒流來襲，但親情溫暖遠勝嚴寒，收容人與家屬久違的親情交流，強化家庭正向支持功能，使年節團圓氣氛溫馨感人。

回顧此次活動，會場投影布幕播放本監作業及教化活動影片，讓家屬們一窺收容人們如何靜心悔悟，打磨時間、心力，從無到有孕育所長；更特別展示「銅雕藝術班」銅雕作品，不僅外型優美，更深有寓意，其中一座如含苞待放的花朵，題名為「我想開了」，一語雙關、令人驚豔。

▲▼台北監獄114年「春節面對面懇親活動」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

銅雕班學員阿男表示，「感謝台北監獄開設銅雕班，給我們自主學習的機會，其實人生就和銅雕一樣，要經過不斷地敲打與焠煉，再加上適當焊接塑形，才能完成作品。現實的敲打與烈火般的考驗都是為了讓自己更成材，而焊接塑形，則使自己走上正道之作業教化，讓我能和作品一起成長，變得更好」。

另外，北監為呼應政府政策，印製「反詐文宣設計比賽」獲獎作品之實體文宣給予所有家屬，色彩生動又別具創意，備有拍立得相機，替每位收容人與家屬合影，雙方皆能在新年伊始，保存彼此身影，更贈送家屬水墨春聯及造型氣球，分別由「傳統書法藝術班」及「造型氣球職訓班」學員親手製作，飽含新年祝福心意。

▲▼台北監獄114年「春節面對面懇親活動」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲▼台北監獄114年「春節面對面懇親活動」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

學員阿榮表示，「參加書法班原本只想消磨時間，沒想到不僅練就一手好字，更是培養自己耐心與專注力，成為有自信的人。今天發放的春聯正好是我親筆書寫，聽到左右週遭誇讚連連，心中既得意又驕傲，感謝獄方給我在家人面前，難得的表現機會」。

最後，懇親期間，該監典獄長許金標特別親臨活動會場，向家屬及收容人祝賀新年，感謝家屬不畏寒冬、不辭千里而來，支持及鼓勵收容人改過自新，這些都是收容人蛻變成長最大的支持力量，典獄長不僅感同身受收容人與家人歡聚心情，亦關懷家屬因故未到的收容人，期盼所有收容人都能在家庭支持下，痛改前非、迎向新生。

▲▼台北監獄114年「春節面對面懇親活動」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲▼台北監獄114年「春節面對面懇親活動」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

▲▼台北監獄114年「春節面對面懇親活動」。（圖／法務部矯正署台北監獄提供）

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