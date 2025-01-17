「2025新春福袋」懶人包！超商抽瑪莎拉蒂、全聯送保時捷電動休旅

▲7-ELEVEN「2025新春福袋」抽2台瑪莎拉蒂。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接農曆蛇年，許多人想買福袋博好運！四大超商已搶先開賣「2025新春福袋」，7-11大獎祭出2台瑪莎拉蒂、百萬金條；全家送特斯拉及百萬現金；萊爾富則有「台積電股票」、OK便利商店抽金元寶。超市量販也陸續公布，全聯一口氣送5台電動休旅名車，家樂福抽5名送全套AI智能家電、旅遊來回機票等大獎，將於1月29日大年初一開賣。

四大超商

▲7-11 2025年新春福袋，集結12大肖像，超過百款選擇。（圖／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN

●福袋款式：

7-11 集結12大話題肖像，推出超過百款「時來運轉開運福袋」，「Hello Kitty、KUROMI、史努比、咖波、小熊維尼、奇奇蒂蒂、米奇、航海王、排球少年、哆啦A夢、蠟筆小新、OPEN將」，推出6種價格帶選擇：499、699、1299、1499、1699、1888元，全台7-11門市現貨開賣。

此外，7-11今年與7大宮廟合作推出「宮廟隨取卡」每張1200元，保證獲得1288元購物金，買兩張再加贈88點OPENPOINT（1點可折抵1元），每張卡也加碼1組抽獎序號，同享抽瑪莎拉蒂、鎮金店黃金等大獎機會，全台限量10.5萬張，售完為止。

●大獎：「348萬瑪莎拉蒂休旅車」2台、鎮金店「百萬金條」。

●販售時間：各款福袋、宮廟隨行卡已在門市開賣，數量有限，售完為止。

●抽獎登錄期限：2025年2月11日止。

●開獎日期：2025年3月4日公開抽獎。

▲全家2025春節福袋集結多個人氣IP，抽特斯拉、百萬現金。（圖／全家提供）

★全家

●福袋款式：

全家「2025開運福袋」限量65萬份，每個售價249元。

另有「人氣肖像福袋」，集結三麗鷗、吉伊卡哇、動物方城市、飛天小女警、蝙蝠俠、唐老鴨、名偵探柯南等，21款組合，售價為399元至1499元。

「跨界聯名福袋」攜手PQI、野獸國、罐頭豬LuLu等可愛授權小物聯名，售價為399元至799元。

●大獎：市價325萬「TESLA Model X」1台、「100萬獎金」2組、7.7萬元的「Gogoro VIVA MIX BELT」10名。

●販售時間：即日起全台門市開賣，售完為止。

●抽獎登錄期限：2025年3月7日止。

●開獎日期：2025年3月14日

▲萊爾富福袋抽「台積電股票」。（圖／業者提供）



★萊爾富

●福袋款式：萊爾富推出「金蛇年發財卡」100元、「楽玩多WAYTOFUN福箱」799元、「2025 3C資訊超值福袋組」799元。

●大獎：台積電股票（3名，已抽出1名）

●販售時間：即日起全台門市開賣，售完為止。

●抽獎登錄期限：2025年3月4日前。

●開獎日期：萊爾富規劃於2月3日、3月10日，分別抽出各一名幸運兒成為「台積電股東」，當日下午3點在萊爾富Facebook官方粉絲專頁直播。

▲OKmar「新春福袋」被網友讚為CP值最高，價格帶為168元、799元。（圖／OKmart）

★OKmart

●福袋款式：「蛇年新春福袋」168元、「3C超值福袋」799元。

●大獎：黃金元寶、Apple iPad Air、夏普烘焙水波爐等。

●販售時間：即日起全台門市開賣，售完為止。

超市量販

▲全聯蛇年福袋將在大年初一（1月29日）上午9點起開賣。（圖／全聯）

★全聯

●福袋款式

1、12生肖收納購物袋（蛇年版）：售價300元，全台共11萬個，內含1組抽獎序號。

2、bodum 哥本哈根保溫瓶福袋：售價680元，全台共2.5萬個，內含3組抽獎序號。

3、bodum 咖啡機福袋，售價980元，全台共1.1萬個，內含4組抽獎序號。

4、bodum 鬆餅機福袋：售價980元，全台7060個，內含4組抽獎序號。

5、Eminent 萬國通路28吋行李箱：售價4900元，藍色3000組、紅色2000組，內含17組抽獎序號。（因行李箱體積較大，僅限全聯、大潤發實體門市開賣，全聯線上購不開放選購。）

▲全聯2025年新春福袋，大獎總額超過1200元，一口氣抽5台電動名車。（圖／全聯提供）

●大獎：市價358萬保時捷Porsche-Macan EV（2台）、99,9萬 LEXGEN-N7（純粹版-星夜藍）（3名）、中華航空（台北-帛琉/峴港/宿霧三選一）單人來回機票。

●販售時間：1月29日（大年初一）上午9點起，全聯、大潤發實體門市開賣，售完為止。

●抽獎登錄期限：2025年2月23日。

●開獎日期：2月27日（四）晚上8點直播。

▲家樂福「2025年福袋」每個只要198元。（圖／家樂福提供）

★家樂福

●福袋款式：「新年家美好2025限量福袋」每個198元。

●大獎：「Panasonic全智能AIoT家電」價值237,800元+指定民生用品價值5000元、日本大阪或京都雙人旅遊來回機票等。

●販售時間：1月29日（大年初一）上午10點限量開賣。

家樂福線上福袋288元，販售時間為2025年1月20日上午11點至中午12點，售完為止，每帳號限購一份，限到店取件，取貨時間為1月30日至2月1日。

▲愛買量販推出限量「蛇年刮刮卡」。（圖／愛買提供）



★愛買

愛買量販在2025年發行新春「蛇年刮刮卡」，即日起至2月2日開賣，每張只要100元，限量9萬張，張張有獎，獎項包括：28台iPhone 16全系列，還有AirPods 4、飛利浦智慧萬用鍋、沙宣負離子護髮吹風機等大獎。