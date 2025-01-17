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陸方開放「福建上海」旅遊團來台！業者：初期量不會大

▲桃園機場第一航廈出境安檢入口▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲桃園機場第一航廈出境人潮。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者彭懷玉／台北報導

大陸文旅部今（17日）早宣布，大陸將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，各項工作正積極籌備中。對此，優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，「是很好的消息，不過預計初期陸客團的量不會大，主要還是取決於兩岸關係是否好轉。」至於禁團令是否將解？他回應「還未聽聞。」

▲▼ 陸客廈門首發團展開兩天一夜的金門行。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲陸客廈門首發團日前展開兩天一夜的金門行。（示意圖／記者林名揚翻攝）

得知大陸文旅部宣布近期恢復福建、上海居民赴台灣團遊，優質旅遊發展協會理事長李奇嶽回應，「開放陸客來台若能落實，對旅行業者來說是非常好的消息，兩岸觀光旅遊交流正常化是台灣業者殷殷期盼的。不過初期量不會大，不會像馬政府時多，主要還是取決於政治因素，看兩岸關係到哪裡。」

李奇嶽說，兩岸間仍有許多問題要克服，呼籲政府先把禁團令解除，並將赴大陸及港澳旅遊警示為「橙色」燈號做調整，也呼籲「小兩會」盡快恢復協商，讓機制重啟運作，有助於後方相關事務推展，希望兩岸政府善意堆疊，不要再進入惡意螺旋。

至於會由哪家旅行社出面接待陸客，李認為，現在是自由經濟市場，各家旅行社要各憑本事爭取。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁則認為，陸方釋出這麼大的誠意，就看台灣怎麼接招，呼籲我方政府要抱持正面態度因應，畢竟許多做陸客生意的旅行社、飯店、餐廳在陸客不來期間紛紛倒閉，盼觀光發展勿牽扯太多政治口水。

▲▼上海副市長華源。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲上海副市長華源上月17日在雙城論壇拋出「推動上海居民赴台團體旅遊」。（圖／ETtoday攝影中心攝）

上海副市長華源上月17日在雙城論壇拋出「推動上海居民赴台團體旅遊」，1個月後，陸方文旅部今宣布，大陸將於近期恢復福建、上海居民赴台灣團體旅遊。目前各項工作正積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團體旅遊提供優質的服務和產品。而交通部觀光署長周永暉表示，這是好事，台灣已經準備好了。針對禁團令是否將解除，觀光署規劃稍晚將有正式回應。

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