婦外出散步迷路　1句「住美國醫院附近」…暖警送她回家

▲屏東警分局歸來派出所副所長廖本安等員警送郭婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市郭姓婦人下午外出散步，到晚上在屏東市民勇路徘徊，由於路上往來車輛很多，熱心民眾看到擔心安全報警，屏東警分局員警趕到處理，由於她患有重聽，經努力溝通，從她出口擠出住在美國醫院附近，研判是基督教醫院，載她找尋，終於找到她家，讓她非常感激。

屏東警分局歸來派出所副所長廖本安、警員林冠宏、張伊琳及王子嘉日前晚上接獲民眾報案，屏東市民勇路有一名行動不便的老嫗，神色慌張地獨自一人在路上徘徊，需要警方協助。



到場發現70歲的郭姓婦人神情緊張地走在車水馬龍的路上，員警立即上前關心，但因她患有重聽傾向而無法進行有效溝通，經員警耐心引導、詢問後得知，其已高齡70歲，下午外出散步卻忘記回家的路，也記不得自己從哪裡來。

員警最後從她口中住在「美國醫院附近」，猜測應該是基督教醫院附近，載她到附近尋找，終於找到她的家。

分局長蔡培元呼籲，家中長者如有失智徵兆，請立即就醫並於身上攜帶可辨識身分之物品如愛心手鍊等，或至各縣市警察局鑑識中心(科)或各分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔服務，以利不慎走失時能盡速平安返家。