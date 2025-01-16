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收手？駁斥「刪公視23億元預算」　國民黨團改砍2300萬元

▲▼韓國瑜 柯建銘 立法院朝野協商 總預算。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院朝野協商總預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委擬砍公視23億元預算引發影視工作者不滿連署抗議，不過據了解，國民黨團經過一整天的協商，已將提案修改為刪減1%，也就是刪減2300萬。國民黨立委葛如鈞16日表示，坊間流傳刪除公視預算23億，完全是純粹子虛烏有，請公共電視不要鑽漏洞，打擦邊球加溫大眾誤解。

國民黨立委陳玉珍、林思銘在114年度中央總預算案中，提出欲將「影視及流行音樂推動與輔導」編列對財團法人公視基金會捐助之經費23億905萬1000元全數刪除，理由為：公視電視台本應為國內最超然、獨立、客觀、公正兼最具有影響力的電子媒體，卻自願成為單一政黨的鷹犬，在基隆「拆樑」行動中明顯偏頗；台語台小編以政治哏大酸在野政治人物；員工私吞公款長達三年僅「記大過」處理。旗下「Taiwan Plus」平台稱美國候任總統川普為「重刑犯」、講述二戰台籍日本兵的戲劇《聽海湧》竄改歷史，大筆國家預算的投入完全不見效果。

對於這樣的提案，引發各界憤憤不平，認為其提案內容有失公允。經過一整天黨內的協商，國民黨團將該案修改為1%，也就是刪減2300萬。

葛如鈞指出，敬請公共電視不要被害妄想、情勒公眾，預算審查是立法委員天職，在野黨有政治表態的空間削減金額只是委員爭取談判空間的「提案」，並非最終定案。國民黨是民主政黨，互助合作，也會充分討論，坊間流傳刪除公視預算23億純粹子虛烏有，請公共電視不要鑽漏洞，打擦邊球加溫大眾誤解。

葛如鈞說明，公視預算教文委員會一輪結果只有在「第5目影視及流行音樂發展業務」總共30億2445萬7千元預算當中，凍結5000萬。目前二輪預算討論及協商還在進行中，鄭重呼籲公視勿用粉絲團當群眾造謠誤解的打手。

葛如鈞強調，公視作為公共平台，應專注提升品質與多元性，而非淪為特定政治立場的工具。立委凍結部分預算，是為要求更透明與公平的資金運用，請勿情緒操作、誤導大眾。

對於公視小編因國民黨擬提案刪除公視23億元預算，在社群媒體發問，「公視存在的1000個理由」，短短不到一小時，湧入近千則留言。葛如鈞說，對於公視當然應該存在，要講一萬種理由都可以，但絕不是用這種打擦邊球、情勒公眾的方式存在。
 

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