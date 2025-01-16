韓國瑜特使團訪美行程曝光！　拜會參眾議員及兩大智庫

▲總統賴清德邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供）



記者崔至雲／台北報導

美國總統當選人川普將在美東時間20日宣誓就職，總統賴清德指派立法院長韓國瑜擔任團長帶團赴美慶賀，此次特使團成員包括立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。根據《ETtoday新聞雲》掌握，一行人18日晚間將搭乘華航班機訪美，抵達紐約，韓國瑜將與400位僑胞進行僑宴，接下來幾天行程也將與美國國會議員及智庫見面。

韓國瑜18日將率團出席川普就職典禮，外交部今（16日）中午也向代表團成員說明細部行程。根據行程規劃，18日傍晚，韓國瑜出訪前將在桃園機場發表談話，接著搭機前往美國，19日抵達紐約再轉車到華府，晚間出席由僑界主辦的40桌、400人僑宴。

20日上午，訪美代表團出席川普就職典禮，典禮將於11點半開始；晚間受邀與「美國退伍軍團協會」餐敘。

21日行程則是前往美國國會大廈拜會聯邦參眾議員，並個別進行閉門會議，接著，台美雙方國會議員中午將進行餐敘，晚間則由駐美代表處在雙橡園設宴，款待韓國瑜和朝野立委。

最後一天的行程、22日上午韓國瑜一行人將拜訪華府兩大智庫，下午韓國瑜將與美國華文媒體餐敘，晚間回到紐約，23日凌晨搭機返國，結束這趟訪美祝賀行程。