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總預算協商又破局！柯建銘獨腳戲罵1hr　韓國瑜：你在跳水上芭蕾

▲總預算協商，朝野針鋒相對。（圖／立法院頻道）

▲總預算協商，朝野針鋒相對。（圖／立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（16日）繼續針對114年度中央政府總預算進行黨團協商，民進黨團總召柯建銘又冗長發言近1小時，批評在野隨意刪預算賣台，惹怒現場藍白立委，國民黨團總召傅崐萁更以台語狂嗆「丟臉！」民眾黨團總召黃國昌也氣到離席，立法院長韓國瑜則不斷計算柯建銘發言時間，但出聲阻止也無用只能感嘆，「柯總召一個人跳水上芭蕾跳了38分鐘」，雙方互戰近兩小時後，總預算案仍舊零進度，韓國瑜中午12點30分宣布散會，要各部會繼續溝通、黨團縮減併案，等待表決。

據統計，朝野黨團的提案數分別為國民黨團2334案、民眾黨團487案、民進黨團10案、委員會保留453案。而在剛才協商時，會議主席韓國瑜宣布又新收2案，引發民進黨團幹事長吳思瑤質疑，認為已有明確訂出截止收案時間，韓則回覆，他知道必須要院長簽字，「我已經簽字了，你有什麼提案可以提出。」

協商開頭，柯建銘突然提出，上週五各黨團幹部在院長辦公室協商，大家都很高興，甚至拍手，說昨天協商的第一案要把野保法請國民黨團總召傅崐萁先簽字，這院會也宣讀過，但收到協商通知為何該案發在最後，柯建銘直呼這是「詐術！」而韓國瑜則回覆，大家急著關心總預算，監督是立委天職，野保法可以私下溝通，這些無庸置疑。

國民黨團書記長林思銘隨後回應柯建銘，明明就心知肚明，野保法不用在此協商簽字，重點在於「你怎麼和傅總召溝通，你們那麼好。」說「詐術」讓人聽不下去，總預算現在是最重要的。林也說，柯所言對於協商毫無助益，並批評柯昨天一直冗長發言，魔音傳腦、盤古開天，講到大家都受不了，還把我們打成中共同路人。

民眾黨團總召黃國感嘆，「其實我不知道現在在討論什麼？」韓國瑜立刻補充，柯總召剛剛提出野保法討論，黃國昌續指，現在最重要就是處理總預算，扯到野保法，不知道在議程上，野保法現在會比總預算重要？要拿野保法協商卡總預算協商？無法理解。黃也反擊，憑什麼說在野黨在賣國，軍事設施設備在馬政府時代還有統刪到4到5%，這是客觀歷史事實，卻抹紅在野黨。

就在韓國瑜欲進入「通案」協商時，柯建銘再次滔滔不絕，強調如何解決總預算問題才是重點，包括要增加開會時間都可以，「我是要解決問題的人，不是製造問題的人。」並稱野保法就5個條文，唸過去幾分鐘，再來進行公平會人事同意權行使，這有衝突嗎？又嗆黃國昌，「罵你賣國算客氣，你是要亡國賣台的。」

期間，柯建銘提到罷免議題時，國民黨團總召傅崐萁總算忍無可忍砲轟，「老柯你就下來選一次啊！這樣才知道什麼是罷免啊！」柯反擊，「你不要插話，你算什麼東西？我選過你不知道嗎？你什麼東西啊！」傅又批，「所以聽你講不停是民主？韓國瑜想主持你不讓他主持這叫民主？早上聽到下午，這就是民進黨的民主？」柯重申，「不讓我講話，除非你找人把我打死。」傅再罵，「不值得去動你啦！你沒那麼有價值。」

朝野吵了一個半小時，總預算案還是零進度，韓國瑜只好宣布散會，黨團目前還是無共識，下午不再繼續協商，要各部會繼續溝通，黨團縮減併案等待表決。

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