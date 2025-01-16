國人申請陸身分證？蔡明彥曝4縣市有相關情況　「20萬人說法太誇張」

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

網紅八炯日前曝光中國透過中間人誘拉台灣人在新北、台中申辦「中國身分證」，其中間人聲稱，已有近20萬台灣人握有中國身分證。對此，國安局長蔡明彥今（16日）備詢時證實，不只新北跟台中，雲林跟高雄也有相關情事，但網紅20萬人太誇張，國安局掌握10幾例，都已經移送內政部處理，調查局也有掌握一些案例，都已經通報相關單位。

對於網紅爆料，藍委洪孟楷質詢時質疑，有網紅說台中跟新北可以辦中國身分證跟居留證，這些人哪來的，合法嗎？蔡明彥回應，都有掌握相關資訊，不只這兩個地方，雲林跟高雄也有，相關蒐證完整後會通報執法單位。主要都是國人，甚至在網路上推廣辦理中國身分證的宣傳活動，這當然是非法的，現在在確認事證，前一陣子議題出來後有比較全面性了解，對於中共在台灣違法活動一直都有掌握。

洪孟楷追問，以往會認為至少台灣本土是安全的，不可能中國突然還可以設辦事處、辦身分證，甚至網紅危言聳聽說二十萬人拿到中國身分證，若屬實自己無法接受，這應該存在一段時間了，國安單位在做什麼？

蔡明彥表示，情報單位有情資還要做相關確認，情資非常多，確認過後會移送檢調，已經在跟調查局討論，尊重司法單位後續查辦狀況，國安局是情報機關無法指揮司法單位。要注意的是，相關機構在推宣辦理中國身分證件時用語是什麼、有無違法等具體證據，檢調才能啟動調查，網紅說法都尊重，但情資部分要做過濾。

蔡指出，就國人申辦對岸身分證的說法，20萬人太誇張，國安局掌握10幾例，都已經移送內政部處理，調查局也有掌握一些案例，都已經通報相關單位。