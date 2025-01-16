算能科技涉提供台積電晶片給華為　遭美列入黑名單

▲算能科技被列入黑名單。（圖／翻攝自百度）



文／中央社

美國總統拜登政府今天將20多家中國企業列入限制貿易名單，包括大型語言模型開發商智譜AI與算能科技（Sophgo），算能科技取得的台積電晶片遭非法用於華為AI處理器。

路透社報導，美國商務部也加強對晶片流向中國的控制，以更好地防止晶片流向華為。

根據美國政府公告，商務部實體清單包括25家中國公司與2家新加坡公司，智譜AI、算能科技及與其有關聯的實體均被列入。清單上公司若無執照，不得接收自美國出口的貨物或技術，而此類申請通常都會被拒絕。

智譜AI的投資者包括阿里巴巴和騰訊，此公司因透過先進的人工智慧（AI）研究推動中國軍事現代化而被加入實體清單中。

▼算能科技旗下產品。（圖／翻攝算能科技）



算能科技先前引發關注，是因該公司向台積電訂購的晶片，與在華為昇騰（Ascend）910B多晶片AI系統上發現的晶片相符。



華為於2019年被列入清單，現已成為中國AI晶片發展野心的核心。

算能科技是眾多因協助華為而受懲的公司之一。去年年底，商務部將其他被視為華為影子網絡一部分的公司列入限制貿易清單。



算能科技是比特幣挖礦設備供應商比特大陸（Bitmain）的附屬公司，它尚未立即回應置評請求。華為與智譜AI也沒有。

在最初遭控為白手套後，算能科技在網站發表的聲明表示，「它從未與華為建立任何直接或間接的業務關係」。

美國今天也緊縮了可用於AI的半導體出口規則。

▼台積電。（圖／ETtoday資料照）



在華為的昇騰910B多晶片系統中發現台積電晶片後，美國對台積電實施限制，頒布新法規。路透社獨家報導，美國去年11月下令台積電停止出貨某些先進晶片。

美國早先的規定旨在阻止中國獲取可用於軍事的晶片，新的規定在此一基礎上，增加了對尋求出口某些晶片的晶片廠與封裝公司的新管制。



新的限制將影響符合特定參數，且可用於AI的14奈米或16奈米節點或以下的晶片，並將影響台積電以外的公司。

台積電發言人拒絕發表評論，三星（Samsung）也可能受到新措施影響，但尚未立即回應置評請求。

▼華為。（圖／路透社）



如果滿足某些條件，晶片製造商可以不需執照，例如與值得信賴的晶片封裝商和經批准的設計公司合作，並履行盡職調查和報告義務。



美國商務部官員艾斯特維茲（Alan Estevez）在一份聲明中表示：「我們要求代工廠負責查核他們的晶片沒有被轉移到受限制的實體。」

這項新規還對一種稱為動態隨機存取記憶體（DRAM）的記憶體施予更嚴格限制，這是製造用於AI處理器的高頻寬記憶體所必需。



晶片專家表示DRAM的改變，可能會影響輸往中國記憶體晶片製造商長鑫存儲技術有限公司的產品和技術。這間又稱為CXMT的晶片製造商將有更多設備受到管制。長鑫存儲科技尚未立即回應置評請求。

某些活動被視為違反美國國家安全或外交政策利益的公司，會遭到美國商務部列入實體清單。