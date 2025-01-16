開春搶商機！OPPO Reno13 F萬元等搶、華為FreeBuds耳機開賣

記者蘇晟彥／綜合報導

OPPO Reno13 F親民價登場

OPPO於日前推出Reno13 系列率先以中高階機搶下2025新機首發，吸引消費者上手Reno13 系列，體驗有趣的水中相機模式、生成式AI等多種功能。延續消費者對Reno13 系列的喜愛，OPPO於15日再推同系列Reno13 F，以萬元價位的中階機之姿，成為同價位帶AI功能最齊備、最親民的水中攝影手機！同時配有超越同級的5800mAh大電量、IP69防塵防水等功能。

Reno13 F 提供薄霧紫與石墨灰兩種顏色，以及12GB+256GB、8GB+256GB兩種版本，建議售價分別為NT$13,990元（12GB+256GB）、NT$12,990元（8GB+256GB），將於即日起開賣，2月2日前購機再抽東京雙人來回機票+迪士尼海洋樂園雙人門票（市值NT$45,000元）。

同時，OPPO持續拓展IoT產品，發表 Enco Air4 真無線降噪耳機，搭載大尺寸12.4mm複合鍍鈦震模動圈、32dB ANC主動降噪等功能，為用戶帶來時刻的沉浸音樂體驗。Enco Air4提供棉花白與青檸綠兩種配色，建議售價NT$2,099元，於即日起開賣。

▼OPPO 宣布Reno13 系列「家族新成員」Reno13 F 即日推出，主打親民價格萬元入手。（圖／OPPO提供）



HUAWEI2025年開春推出多款新品，包含首款華為悅彰耳機「HUAWEI FreeBuds Pro 4」，高解析無損音質，讓人沉浸在原音美學中；高達42小時長效續航力的「HUAWEI FreeBuds SE 3」讓人不受時間限制暢享音樂；以及榮獲日本GOOD DESIGN AWARD年度大獎、2024年度華為耳機最熱銷的「HUAWEI FreeClip」玫瑰金新色，開春新品1月16日在台正式上市。

HUAWEI FreeBuds Pro 4耳機新品上市 聆聽體驗全面進化



HUAWEI FreeBuds Pro 4 為首款華為悅彰耳機，在音質、通話體驗、降噪性能以及美學設計上皆以科技匠心打造，更是目前業界唯一支持2.3Mbps無損傳輸的耳機，擁有全新超感知雙單元、高解析純淨音質、智慧動態降噪、雙向靜謐通話，讓消費者不僅沉浸在不同凡響的聆聽饗宴，智慧通話體驗也更為升級。

FreeBuds Pro 4支援最高2.3Mbps傳輸速率，以及華為自研L2HC 4.0及業界L2HC/LDAC™ 高解析音頻編解碼技術，獲得HWA及Hi-Res雙金標音質認證，而全新調校的超感知原音雙單元，不僅可感受到14 Hz的沉穩低音，至高可暢聽48kHz/24bit的高品質無損音質，呈現更多細節的聽覺境界；強化的三重聽感優化演算法再升級，即時根據人耳響應曲線，針對全頻音量、耳部結構、佩戴狀態，精準補償EQ均衡，帶來優質聆聽體驗。

FreeBuds Pro 4從古典樂器中汲取靈感，將象徵弦樂器的弦，以雷射光雕於耳機機身，呈現典雅奢美風貌，開盒耳機殼外裝以1480℃ 高溫燒結72小時而成的陶瓷裝飾，使質感更為細膩滑潤，呈現非凡的品味。FreeBuds Pro 4共推出兩款顏色：曜石黑、雪域白，售價NTD $7,490，1月16日全台通路上市。

長效續航實力 FreeBuds SE 3 暢享42小時音樂不間斷

HUAWEI FreeBuds SE 3，延續輕盈小巧的設計，每支耳機僅重3.8公克，配戴輕盈無負擔，長時間使用也能保持舒適感，耳機外殼採精緻的皮革紋理，觸感細膩柔和，搭配未來感金屬拼接設計，展現時尚且百搭的魅力。不僅外型出色，其續航實力更為強勁，充電10分鐘即可聆聽3小時，充滿電後更可達42小時的超長續航，讓音樂享受不間斷。此外全新藍牙5.4技術穩定可靠，使聲音與影像完美同步，帶來更加順暢的沉浸式娛樂體驗。同時IP54防塵防水等級讓耳機在各種戶外活動中保持耐用。此次共推出兩款亮眼配色：流光金、星際黑，售價NTD $1,990，1月16日正式在全台通路上市。