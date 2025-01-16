藝人愛用攝影師出事了！喬姿勢「內褲拉成丁字褲」　2女模怒告

▲北市潘姓攝影師以「互惠拍攝」為名找來2名女網友到工作室拍照，趁機性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名潘姓攝影師以「互惠拍攝」為名，透過IG邀約女模小美（化名）到工作室拍萬聖節特輯，小美則找好友小花（化名）一起前往。孰料，拍攝過程中，潘竟趁2女身著內衣、內褲拍攝情境照片時，以「調整姿勢」為由觸摸大腿及鼠蹊部，並拉扯內褲、摸屁股，造成2人極大不適決定報警提告。士林地院審理，依性騷擾罪判處有期徒刑4月，可易科罰金。

據悉，潘男經營的攝影工作室以高質感拍攝聞名，吸引眾多藝人、模特兒及網紅前往拍攝廣告及寫真。然而，2023年10月某日凌晨，小美與小花前往工作室進行拍攝，起初拍攝內容為一般寫真，隨後潘男以拍「床上氛圍照片」為由，要求2人僅著內衣和內褲趴臥於床上。

拍攝過程中，潘男先移動小美雙腿以「喬姿勢」，隨後徒手調整其內褲，甚至碰觸鼠蹊部。接著，他又撫摸小花的腿部與臀部，甚至將內褲拉至膝蓋位置。小花當下雖感到慌張，但未敢發聲。最終，小美忍無可忍，當場向潘男表示：「我覺得這樣不太好，我男朋友會生氣。」潘男才停止行為並結束拍攝。

拍攝結束後，小美前往派出所報警，小花則因需挑選照片留在現場。小花表示，她在挑照片時發現潘男擅自拍攝其私密處照片，內心非常不安，卻因過去曾遭性騷擾未獲公正處理，一度猶豫是否報警。經過一番掙扎，她最終選擇站出來提告。

法院審理時，小花證稱，潘男在拍攝過程中以調整姿勢為由，從小腿撫摸至大腿，並調整內褲至丁字褲的造型，甚至撫摸其臀部與股溝。她表示，潘男調整的時間過長，明顯超出合理範圍，並刻意觸碰私密部位，讓她感到羞辱與不安。

潘男辯稱，調整姿勢純屬拍攝需求，並非性騷擾，且2人在當下並未提出反對。然而，法官勘驗雙方對話，發現潘男曾透過IG向小美道歉：「真的不好意思，若有讓您不舒服，在此說聲抱歉，希望多多見諒。」但未正面回應小美的質疑：「調整腳的位置很正常，但用摸的沒有經過我們同意就調整內褲，這很難理解。」

此外，小花在事後傳訊要求潘男提供拍攝照片，訊息中包含：「沒有最後一組的照片」、「請給我我選的照片檔案」等語，顯示她對拍攝過程的懷疑與不安。

法官認為，潘男在拍攝期間的行為已超出合理的拍攝需求，並具有明顯性騷擾意圖。通訊對話中潘男的模糊回應及受害人訊息內容，進一步佐證其行為的不當，依性騷擾罪判處潘男有期徒刑4個月，並得易科罰金。