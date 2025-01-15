僑委會駐外人員意圖挾帶中資人員「偷渡」入友邦　遭當地僑胞舉發

▲僑委會主委徐佳青。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

僑委會處理聖保羅駐處性騷擾案出現案外案，對於在野黨質疑，該檢舉歐姓員工為何被記兩支大過，僑委會委員長徐佳青今（15日）備詢時證實，歐員與當地中資高階人員交好，更企圖透過僑胞，挾帶相關人員偷渡到我國友邦巴拉圭，這些都是當地僑胞舉發。

綠委王定宇質詢時指出，調查僑委會駐外機構涉性騷案時，傳出僑委會人員協助中國人違法入境我國友邦，僑委會人員跟中國駐外人員過從甚密，調查進度為何？

徐佳青回應，在巴西的歐姓員工2023年確實跟當地中資高階人員結交好友，除了相約去KTV、Pub，甚至在眼部開刀完還去住在她家兩天。該員跟中國駐外人員相約到我國邦交國旅行，只要持有中華民國護照就不用簽證。

徐佳青說明，當時，邦交國僑胞有接到這位員工的聯絡，請他開車到巴西邊境來接駁，因為要帶兩個朋友一起過去。僑胞問兩個朋友是誰？她說，不是台灣人，也不是台僑，是中國的。因為中國到巴拉圭是需要辦理簽證的。「如果她可以帶著他們一起過去的話，他就不需要辦正式簽證，所以，她等於是要求我們僑胞做違法的事情」。

王定宇說，這有點是在偷渡了，沒有旅行文件，過海關就閃一下中華民國護照。徐佳青則回答說，「是」。因為，很多僑胞在當地做生意，都有通行證，車子開過去時不需要檢查護照。所以才會去拜託巴拉圭僑胞說，開車來接。只要坐上他們的車，在邊境就不會做檢查，「最後，旅行的案子沒有執行。本來不會曝光，可是因為歐員性騷擾案在媒體大量曝光後，就有當地僑胞因此給僑委會這個資訊。」

徐佳青說，巴西當地僑胞陸續在僑委會信箱具名檢舉，同仁跟中資人員過從甚密。因此，性騷擾案立案調查後，檢舉資料同樣不斷進來，也同樣立案調查，有給當事人陳述機會，「這個案件其實更嚴重，而且也在當年八月歐員負責辦的美食展，出現五個中國高階人員，在僑界也引起譁然。」

對此，王定宇直言，這是兩件完全獨立的案子，有的涉犯法律還涉及館內機密，駐外人員跟中共當地官員互動緊密，甚至讓中國找到管道滲透僑胞活動，還拉著僑胞要幫中共官員進到友邦，雖然因為僑胞警覺性高算未遂犯，但毫無外交人員基本界線更目無法紀，萬一偷渡成功，這會引起國際事件，巴拉圭若逮捕中資人員非法入境，且該人員作證說是中華民國外交人員協助偷渡的，這對國家名聲影響很大。

