短裙長靴妹逛百貨遭偷拍！大叔辯情不自禁　一查手機還有10多女

記者張君豪／台北報導

北市大安區SOGO百貨忠孝館11日下午3點發生一起偷拍案件，一名現年約24歲妙齡女子在陪父母親逛百貨時，背後一名男子不斷拿起手機拍攝，該男甚至故意走到女子前方徘徊，然後再度用手機偷拍，但男子拿手機對準女子長腿拍照動作實在太明顯，被害人向警方報案求助。警方到場發現男子手機中有10多張該名女子穿短裙、長靴遭偷拍腿部和背影的照片，加上女子堅持提告，警方依現行犯將他帶回調查。

▲黃男因涉嫌在百貨公司偷拍女子遭警方逮捕調查。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

大安警方表示，涉嫌人黃男（40歲、經查有妨害祕密前科）自稱平常在做生意，他落網坦承是因為該女穿著太性感，他情不自禁要「記錄生活中美麗的人事物」才會忘情持手機偷拍，但警方檢視他手機發現除了馬靴妹外，還有其他10多名被害人穿著性感服裝遭他偷拍的影照。





被害女堅持提出性騷擾申訴、並提「妨害性隱私及不實性影像」告訴，警方依妨害性隱私及不實性影像罪準現行犯案件逮捕黃男，並查扣智慧型手機一具，全案詢後移請台北地檢偵辦，警方並將追查其他受害女子身分。

在這起案件中，雖然黃男並未拍攝到短裙馬靴妹的裙底風光，但未經女方同意拍攝就有觸犯妨害祕密罪的嫌疑，警方呼籲民眾：任何偷拍他人係屬違法行為，民眾切勿以身試法，若發現疑似遭人偷拍情事，請立即通報警方到場處理，警方必定依法嚴查嚴辦，遏止私密影像外流。

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