台麻豆外籍勞工租屋火警　消防設備成功初期滅火

▲台麻豆外籍勞工租屋火警，移工利用消防設備初期成功滅火未釀災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊麻豆分隊，15日下午接獲報案，麻豆區南勢里一處外籍勞工居住的三層樓RC構造出租套房發生火警，經初步調查，疑似一台電腦主機起火引發火勢。

由於該棟建築先前在轄區消防人員協助下安裝獨立式住宅火災警報器，並依法規要求配置火警自動警報設備，在火警發生當下，火警自動警報設備即時發出警報提醒住戶，成功達到及早示警，及早逃生之作用。

因為套房的外籍勞工住戶為麻豆某公司的員工，常時接受公司的自衛消防編組演練，因此按照訓練內容進行正確的初期滅火作業，利用現場滅火器成功撲滅火勢，而轄區麻豆消防分隊於接獲報案後5分鐘內迅速到達現場，確認火勢已被控制，並協助疏散住戶進行避難逃生，總計安全撤離人數為10人，所幸此次火警無人傷亡。

消防局李明峯局長表示，此次事件充分展現獨立式住宅火災警報器、火警自動警報設備與自衛消防編組的有效性，火災初期的快速反應對於減少人員傷亡與財產損失至關重要，他呼籲市民持續配合消防局的宣導，積極裝設獨立式住宅火災警報器，並參與自衛消防編組訓練，為自己與家人打造更安全的生活環境。

第二大隊大隊長王騰毅則表示，轄區麻豆消防分隊過去積極清查轄內出租套房的工作，為住戶的防火安全及逃生進行把關，透過轄區內持續的防火宣導與定期檢查，住戶已具備基本的消防安全意識，能夠在關鍵時刻發揮作用，成功避免火勢擴大，消防局會持續推動業者自衛消防編組的訓練計畫，並結合科技化的救災模式，以提升整體防災能力。

麻豆消防分隊再次呼籲，火災無情但可防可控，定期檢查家中的消防安全設備，並主動參與相關訓練，是保障生命財產安全的最佳方式，我們希望每一位市民都能與消防局攜手，共同建立一個安全無憂的生活環境。透過平日的防火準備與自衛消防力量的培養，不僅能減少火災發生的風險，還能在火警發生時將損失降至最低，確保您和家人的生命財產安全。