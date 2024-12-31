農業部4新制元旦上路　家貓納寵物登記「違者最高罰1.5萬」

▲農業部多項新制2025年元旦上路。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

明起邁向2025年，農業部有多項新制從元旦上路。首先是攸關全台逾130萬隻家貓，從明年1月1 起，納入應辦理登記寵物，但有1年緩衝期，若逾期未依規定辦理家貓寵物登記並植入晶片者，最高可處1.5萬元罰鍰。此外，元旦新制還有植物診療師納入國家考試、修正農業天然災害救助辦法，以及推動「糧食產業全面升級計畫」等。

近年來國內家貓數量逐年增加，農業部為強化貓隻源頭管理，修正公告「指定犬為應辦理登記之寵物」，於明年1月起也將貓納入應辦理登記寵物，並給予貓飼主1年緩衝期，若至明年1月1日起未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，最高可處1.5萬元罰鍰。

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農業部表示，為提升植物保護水準，強化植物防疫檢疫及高風險農藥的使用管理，建立植物診療師專業服務體系，《植物診療師法》於今年7月三讀通過，從明年辦理首次植物診療師國家考試，通過考試及領有植物診療師證書者，即可擔任植物診療師並執行專屬業務。

為提供遭受農業天然災害受損的農漁民更符合實際的復耕復養需求，農業部將於2025年1月發布修正「農業天然災害救助辦法」，本次修法重點包括檢討並修正現金救助及低利貸款項目及額度、放寬具養殖漁業登記證者不受水權限制得核予救助、訂定6項依產季畫分的長期作物品項、水稻救助得由地方政府依災害嚴重程度向農業部建議救助公告、放寬停泊在漁港區域漁船（笩）的現金救助對象，並明定每年檢討現金救助品項及額度。

農業部從明年元月起推動「糧食產業全面升級計畫」，公糧轉契作獎勵金每公頃1萬元、優質品種獎勵金每公頃3200元，生產資材補助每公頃3000至5000元。在公糧收購總量不變下增加計畫、輔導數量，另為輔導收購價格提高每公斤1.5元，調整後相當每公頃增加2萬元，另公糧納入水稻收入加強型保險，讓稻農可獲得更全方位保障。此外，轉作休耕獎勵金每公頃提高1萬元；不種稻轉作獎勵每公頃1.5萬元，參與雜糧集團產區契作再加碼每公頃0.5萬元。