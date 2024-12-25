助農民用手機精準栽培優質米　南投縣府輔導草屯鎮農會推科技農業

▲南投縣政府推動「南投縣發展智慧農業計畫」，輔導草屯鎮邁入水稻智能化時代。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮農會今年透過南投縣政府的「南投縣發展智慧農業計畫」輔導，設置田間感測器及微氣象站34處、收集環境氣溫及田間水位、土壤溫度等數據，傳輸進入資料雲，透過管理系統提供稻米契作農民精準作業指導，農民再以手機回送田間栽培紀錄，直接連結政府產銷履歷系統，正式邁入「水稻智能化」時代。

「南投農業稻升級、草屯領航創新局」記者會11日在鎮農會超市大埕辦理，縣府農業處長蘇瑞祥出席，與農糧署、農試所、台中農改場等農政單位一起進行啟動儀式，見證南投草屯稻米產業朝智慧農業4.0時代邁進，正式進入科技農業的創新營運模式。

蘇瑞祥指出，草屯鎮稻作面積為全縣最大，可說是南投米倉，鎮農會也是全縣最早導入農民契作管理的農會：自民國94年經農糧署輔導成立稻米產銷契作集團產區，種植農改場、農試所研發的台稉9號、台農77號等特色米，每期契作面積有165公頃、契作農戶逾54位；今年更運用智慧農業基礎建設、大數據及雲端幫助農產業升級，邁向稻米產業的新里程碑，希望能提高農民收益，加強對外行銷草屯的優質米。

草屯鎮農會理事長林昆熠說，未來將持續以科技智慧農業小鎮為目標邁進，提升稻米品質、強化品牌形象，讓台稉9號合歡米、台農77號台灣越光米成為消費者心中優質米的代名詞。

活動當天也同時進行今年度臺灣稻米達人鄉鎮及全國賽頒獎典禮，由蘇瑞祥、林昆熠、農糧署中區分署長徐煇妃、農業部台中區農業改良場秘書白桂芳、縣議員唐曉棻和簡賜勝等人頒獎；受獎者分別為「113年臺灣稻米達人冠軍賽非香米組」金牌李啟元，「113年鄉鎮賽」冠軍李啟元、亞軍汪依容、季軍林祈漠，以及優良獎林志南、簡岳瑚、簡子逢。