▲花蓮縣災難醫療隊升級為全台第一支iDMAT，吸引護理公會全聯會前來取經學習。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院與花蓮縣災難醫療隊今年升級為全台灣第一支全面資訊化的災難醫療隊（iDMAT），榮獲「政府服務獎–數位創新加值」獎，吸引中華民國護理師護士公會全國聯合會在12月23日，前來標竿學習。

▲帶領各地25個護理師護士公會團隊來觀摩的護理公會全聯會理事長紀淑靜（左），特別讚揚了花蓮慈院在多次災難應對中的卓越表現。

東區緊急醫療應變中心（REMOC）執行長徐子恒（花蓮慈院緊急暨災難醫學科主任），與東區緊急醫療應變中心顧問賴佩芳（花蓮慈院急診科醫師）以「生命之鏈不中斷」為主題分享東部緊急災難應變經驗與進展。賴佩芳醫師指出，來自花蓮縣醫療相關機構跨團隊合作的DMAT經過培訓後，能擔任各種有影響力的角色，包含檢傷分類、急救醫療等，還能為醫院急診室減壓、協助患者轉送醫院，提供高品質的快速應變的醫療服務。

▲花蓮縣護理師護士公會理事長葉秀真說，護理師對於醫療及社會的發展，都扮演著重要的角色。

花蓮慈院承擔REMOC副執行長的花蓮慈院護理部主任鍾惠君，以及擔任DMAT執行組組長的急診部副護理長蕭琦諭分享「護理人員在災難醫療中的關鍵角色」。蕭琦諭指出，護理在災難醫療中，每一個角色都可以擔任。在災難應變的架構中，指揮官需要設定目標，決定優先順序，這也是護理人員的強項，因為在照護過程中需評估病情、制定計劃、執行之外，還包括跨部門的溝通協調，確保資源的有效運用。

▲東區緊急醫療應變中心（REMOC）執行長徐子恒與東區緊急醫療應變中心顧問賴佩芳以「生命之鏈不中斷」為主題分享緊急災難應變經驗與進展。

花蓮縣護理師護士公會理事長葉秀真分享「公會在韌性國家醫療整備計畫的角色功能」，她認為，護理師對於醫療及社會的發展，都扮演著重要的角色，而公會則是扮演人力資源的培訓與儲備，以及專業知識的提供與推廣，並進一步參與政策制定與倡議，促進跨部門合作交流。

▲花蓮慈院護理部主任鍾惠君及擔任DMAT執行組組長的急診部副護理長蕭琦諭分享「護理人員在災難醫療中的關鍵角色」。

賴佩芳醫師簡介災難醫療隊資訊化（iDMAT）。她指出，災難發生時可能會停電，手機可多撐點時間，且透過下載iDMAT APP，隨即依傷患檢傷分類配戴手環，護理師、醫師只要以手機APP掃描手環上的QR-code，即可輸入病人資料、勾選相關處置，上傳雲端，待醫療站處置完畢，後端資料已連接Power BI完成統計及相關圖表。不需擔心紙本資料漏接或遺失，且串聯現場及醫院急診醫療資訊，衛生局可以即時掌握傷情、急診同步病歷，提升救援效率。

▲花蓮慈院院長林欣榮說，在資訊化之後，只需透過手機，就能夠掌握所有資料，實現了災難醫療的高效運作。

帶領台灣各地25個護理師護士公會團隊來觀摩的護理公會全聯會理事長紀淑靜表示，現代災難應對不再是單一專業的任務，而是需要跨部門、跨領域的協作，才能達到最有效的資源運用與快速反應。紀理事長還特別讚揚了花蓮慈院在多次災難應對中的卓越表現，認為花蓮已經成為全國災難應變的標竿學習地點，並感謝在院長林欣榮的領導下，能夠在資源相對有限的東部地區，發揮最大效能，保護民眾的生命安全。

▲護理公會全聯會參訪花蓮防災教育館。

花蓮慈院院長林欣榮也分享了醫院在災難應變過程中的變化與成效。他回憶道，8年前剛來到花蓮時，災難應變的指揮工作相當困難，不僅需要不斷打電話聯絡衛生福利部部長、縣長等人。現在資訊化之後，只需透過手機，就能夠掌握所有資料，實現了災難醫療的高效運作，並且充分發揮了護理師的專業能力，讓病患得到迅速而專業的照護。他也指出，這樣的變化大大減輕了災難發生時的壓力，讓醫療團隊能夠更加安心地執行任務。

▲護理公會全聯會到花蓮靜思堂了解慈濟基金會發展的慈悲科技與災難防護知識的融合應用。

花蓮縣衛生局在2018年花蓮大地震後，成功整合縣內資源，成立了花蓮縣災難醫療隊，並在過程中建立了堅強的合作網絡。花蓮縣衛生局醫政科科長周傳慧與秀林鄉衛生所護理長陳姿伶分別分享「衛生局成功整合資源的關鍵韌性護理」，以及「偏鄉衛生所護理師的防災救人經驗」。

▲護理公會全聯會表揚在0403花蓮地震投入社區救災的護理人員。

另外，護理公會全聯會表揚在0403花蓮地震投入社區救災的護理人員，以及經歷數次災難動員的秀林鄉衛生所，表達敬意並頒發感謝狀之外，日本護理學會也特別致贈慰問金感謝救援的護理師。活動最後，一行人參訪花蓮靜思堂與花蓮防災教育館，進一步了解慈濟基金會發展的慈悲科技與災難防護知識的融合應用。

