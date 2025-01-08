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花蓮市大宗廢棄物收運起跑！2939戶預約　估清運逾8千件

▲▼花蓮市開始大宗廢棄物收運，今年預估收件數達8,406件。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市開始大宗廢棄物收運，今年預估收件數達8,406件。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市大宗廢棄物收運作業即日起展開，市長魏嘉彥日前前往民孝里一處社區大樓，關心大宗廢棄物清運情形。由於去年強震後，清潔隊為方便民眾清運毀損家具，即展開大宗廢棄物清運服務，因此今年新年前預約件數略為下降，今年完成預約戶數有2939戶，預估收件數達8406件。

衣櫥、床墊和沙發等大型家具堆放在社區前，清潔人員熟練的操作抓斗車將這些廢棄家具逐一清運。6日上午，魏嘉彥市長及民孝里黃石貴里長，在吳慶展隊長的陪同下視察作業情形。

▲▼花蓮市開始大宗廢棄物收運，今年預估收件數達8,406件。（圖／花蓮市公所提供，下同）

農曆年節之前，家家戶戶大掃除，並將家中舊物清除，清潔隊值勤業務量大增。魏嘉彥表示，清運大宗廢棄物，不僅要搬運重物，現場分類時也要避免被玻璃或重物壓傷，因此要請市民朋友全力配合，在各里排定時間當天先行將大型家具搬運至家門前，並將易碎品事先取下，方便清潔隊員沿家戶依序收運。

吳慶展表示，清潔隊平時便有配合環境部規定協助民眾免費清運廢四機（廢棄電視、冰箱、洗衣機、冷氣機），今年預約總數量扣除以上種類的家具後，預約戶數有2,939戶，件數達8406件，較往年略微下降。而今天清潔隊也動員了三輛抓斗車和四輛資源回收車，同時間將會有四組清運人員超過二十人分別進行作業，增加效率。

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關鍵字：

大宗廢棄物收運預約清運量

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