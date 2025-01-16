在野案海審預算　綠轟「笑話百科」：失心瘋讓政府半死不活

▲立法院密集協商114年度中央政府總預算案，待協商提案共計3296案，國民黨團稱將啟動黨內協商減量。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院朝野針對114年度中央政府總預算案展開密集協商，藍白共提3296案刪除、凍結。民進黨團計算，國民黨團要刪1500億、凍3800億，民眾黨團則是刪2061億、凍974億。民進黨團幹事長吳思瑤批評，在野強過財劃法挖走中央3753億，卻幾乎要砍掉三分之一的總預算，藍白提出案海說要審預算，但細看內容，這其實是厚厚一疊笑話百科。

吳思瑤指出，藍白無差別砍預算，是在害台灣，過去審查總預算，平均刪預算1.189%，實際數字都沒超過300億，而在野黨這次提出3296案，計算粗估國民黨團要刪1500億、凍3800億，民眾黨團則是刪2061億、凍974億。民間現在已站出來，像是藍提案刪凍經濟部發展預算，工商團體發聲抗議，公視預算23億全被砍，藝文界也抗議，轉型正義預算也被砍，民團、專業界發聲。立法院可以審預算，但不是過當、失心瘋。

民進黨教育及文化委員會召委范雲說，委員會審查完預算，沒有任何要保留協商的部分，但黨團大筆一揮就要凍結、刪除， 教文25機關統凍70％業務費，且過去預算凍結案只要經過各委員會就能解凍，國民黨這次還自創要經過院會同意才能解凍的程序；等於每解凍一筆，各部會都要再來院會接受國民黨立委的質詢或投票，而教文機關更是影響台灣的未來。

民進黨內政部委員會召委張宏陸則指出，藍白對行政院預算胡亂砍，刪預算沒想法，就是刪，要讓政府癱瘓，比較扯的是，治安防災的預算要凍7成，這是包括警消、移民、空勤、海巡，要用要院會同意，過去也沒這樣，再怎麼野蠻，也不能讓人民的生命財產受到威脅。

民進黨團書記長蔡易餘批評，國民黨立委王鴻薇要凍結中選會選舉策進業務費，而海委會去年10月發文提及台灣黑熊幫台灣阻擋颱風，結果國也被開槍要砍，真的很瞎，而這些瞎提案每個都在癱瘓台灣、害台灣。