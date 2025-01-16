墾丁後壁湖「映象珊瑚」特展　關注海洋生態保育

▲墾管處後壁湖海洋展示館「映象珊瑚」 特展 。（圖／墾管處提供）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁國家公園管理處後壁湖管理站空間近日規劃「海洋展示館」展出特展「映象珊瑚」，讓民眾了解珊瑚及氣候變遷、環境破壞對海洋生態造成衝擊。

墾管處後壁湖海域有豐富的珊瑚礁景緻孕育海底生態豐富並多樣性，每年吸引大量的遊客到訪後壁湖一探海底美景，除了讓遊客到訪欣賞珊瑚之美外，希望能讓民眾更深入了解珊瑚的生態及氣候變遷與環境因素對海洋生態造成珊瑚的白化影響。

該處為環境永續經營之理念特別與國立海洋生物博物館合作規劃特展「映象珊瑚」，經由展出珊瑚這個主題讓民眾更認識珊瑚且了解氣候變遷及環境破壞因素造成海洋生態之影響，希望讓民眾了解珊瑚生態及進而保護海洋生態使其海洋生態環境能永續發展。

特展時間：113年12月16日至114年12月16日，展出地點：墾管處後壁湖海洋展示館(地址：屏東縣恆春鎮大光路79號之50)。

珊瑚是植物還是動物? 為什麼珊瑚會白化? 想了解珊瑚被稱為大洋中熱帶雨林的原因嗎? 奇妙、美麗的珊瑚在生態環境上扮演重要的角色，因而有「海中的熱帶雨林」之稱，但由於氣候變遷及人為破壞因素已對海洋生態造成嚴重影響，導致全球多處海域的珊瑚大量白化死亡，進而引起高度重視。

在惡劣環境尚未改善之前，要如何對珊瑚進行保育呢?這次展覽中除了介紹珊瑚的種類、珊瑚與大海的共生關係，讓一般民眾初步了解珊瑚，也呈現海洋生物博物館對於珊瑚復育的研究內容，包括珊瑚冷凍保存、珊瑚繁殖、珊瑚農場研究等，期待為珊瑚復育帶來新希望。