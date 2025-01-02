總統府元旦大開放吸引近萬民眾　創歷年單日最高進場人數紀錄

▲總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安在府內發送春聯。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統府於元旦假期開放民眾參觀，總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安親發春聯、紅包袋及「總統府限定版乖乖」，統計吸引近萬人入府參觀，創下歷年單日最高進場人數。

總統府昨（1日）由上午9時至下午5時開放參觀，包含府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊、1樓展區；南苑、北苑及迴廊也設置民主路邊攤、農產品、台灣漫畫推廣市集及國防部青年日報社文創市集。

在總統府大禮堂也舉辦4場次活動，包含上午播映動畫電影《魔法阿媽》，以及下午「總統府的建築故事」、「新臺漫時代」、「臺灣民主化的原聲帶」等三場主題講座。

元旦上午，總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安聯手發送春聯、紅包袋及「總統府限定版乖乖」，吸引大批民眾前去參與，排隊人潮圍繞總統府超過一圈。根據統計，昨日參與民眾高達9408人，遠高於2023年的7737人、2022年的6579人，創下歷年單日最高進場人數。

另外，由中華職棒聯盟、中華棒協、文化總會、台北市政府體育局攜手於國立臺灣博物館舉辦的「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，也在元旦正式登場，開展首日3252人參展，其中有不少民眾手持六順和春的春聯、紅包袋及乖乖等「總統府三寶」到場，參觀總統府元旦、棒球特展，成為今年元旦的包套行程。