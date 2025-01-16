　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2025年事業運一次看！　1生肖別換工作「否則一事無成」

（示意圖／翻攝自PIXABAY）

▲2025年生肖事業運一覽。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

迎接新的一年，每年磁場的變化，就會有不同的感應和變化，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授特別在2025年年初，為大家分析今年整年的事業運，以下就12生肖一一解說。

▍生肖鼠：★★★☆☆

[廣告]請繼續往下閱讀...

事業工作遇阻力，任務繁重，阻滯重重，壓力甚重，必須要沈著應付，不宜輕舉妄動，避免把事件搞得更加複雜。【陰煞】，小人當道，容易遭人陷害，平時言行需慎，以免被人抓住把柄。幸逢【月德】吉星相助，只要今年事事謹慎，對工作孜孜不倦，兢兢業業，哪怕遇上艱難險阻都始終保持樂觀進取的心態，最終一定能戰勝重重困難的。

年逢【月德】吉星，必要時不妨借助外力來沖破困境，向他人求助，能得到幫助。今年不適合創業和投資，腳踏實地安守本份為宜。

▍生肖牛：★★★☆☆

今年貴人多助，事業高升，正財偏財都不錯。今年應該主動尋求發展，拓展新業務或開創新事業，能獲得貴人相助而較容易成功，切勿坐失良機。但是，今年【官符】、【五鬼】入宮為害，易惹口舌官非，所以處事必須特別謹慎，不可輕信別人，以免被人出賣而成爲代罪羔羊。工作上謹防與人發生爭執，引發口舌是非，宜多做事少說話，多與同事溝通，凡事以合為貴；此外必須提防身邊小人，小心被人出賣或是掠奪勞動成果，以至功虧一簣。今年雖易犯小人及招惹是非，幸得與太歲三合，故此若能謙厚待人，定可化險為夷！而最需要注意的是切勿行險僥幸，因為稍有行差踏錯便會法網難逃。

年逢【華蓋】星，靈感湧現，創造力特佳，事業上能開創新的業績，但切勿得意忘形而盛氣淩人，以免出現位高勢危的困境！

▍生肖虎：★★★★☆

今年發展並不順暢，受【貫索】星影響，流年運程甚為曲折，前路頗多險阻，波折重重，極易發生人事紛爭，要時常提醒自己做事不要斤斤計較，多做一點工作，就當作磨練，對自己是有好處的；在工作上容易與同事、上司發生沖突，阻礙事業發展；謹記萬事以合為貴，必須客觀聽取別人的意見，否則影響到事業就不值了。

今年的事業是先衰後盛，前半年則會有諸多阻滯，必須步步為營，防止眼高手低而導致一事無成，凡事要奉公守法。幸遇【太陰】星，每逢在危難中都得以貴人相助，終能使其突破困境。今年事業上會出現強大的競爭對手，除了要加倍努力之外，並且要懂得變通，另謀良策！

▍生肖兔：★★★☆☆

沖犯喪門吊客星，少去探病，勿吃喪食，可多參加喜事，一喜破三災；會遇到無情無義人背叛，閒事勿管太多，易惹麻煩，今年工作上會有諸多波折，必須循規蹈矩，否則，會招來上司、同事或顧客的投訴，因而影響業務及自己事業的發展，凡事以合為貴，否則一切努力將會是徒然無功。

事業上最多阻滯的月份是農曆的正月、4月及11月，必須提高防範意識，沈著應變！隨時警惕，否則便很有可能功虧一簣。

▍生肖龍：★★★★★

運勢好，但勿驕傲，防止破敗，要防暗小人說壞話，刑害破剋沖，都會找上門，行事風格低調點，破綻及缺點會越少，預防跌落死亡陷阱，工作上會出現很多阻困，身旁小人增加，小人當道，閑言是非甚多，背後暗箭難防。幸得【太陽】星入宮，中途會遇到貴人相助，事業鴻圖大展，雖過程一波三折，終可得以解決，化險爲夷。

▍生肖蛇：★★☆☆☆

為「值太歲」，俗稱「本命年」，古云：太歲當頭坐，無喜恐有禍。同時命宮中又有【劍鋒】、【伏屍】凶星出現，容易出現天災人禍，無論做何事，都會頗多阻力，凡事務必如履薄冰，小心翼翼為宜！宜遵照上司指示，不怕吃虧，可保工作平穩。工作事業壓力甚重，往往辛勤付出卻勞而無功，不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步為營，不怕勞苦，自強不息，定能順遂渡過本命年的！

今年不順暢、壓力較大，特別注意為人處事必須謙遜低調，若是強出風頭，必會自取其辱，功敗垂成。遇事須心態放正，忍辱負重，少說多做，方可安然無恙！

▍生肖馬：★★★☆☆

今年【寡宿】入宮，容易無意中得罪他人而遭人排斥，陷入孤立無援的局面，務必時刻保持謙虛低調，以免引發後患。腳踏實地，專心一致地工作，必定可以取得不錯的成就。【囚獄】入宮，今年必須安分守己，遵守法律，切勿為了快速發展而踏越法律紅線，否則難逃牢獄之災。此外，保持良好人際關係對事業非常重要，今年人際常受阻滯，慎防出現孤立無援的困境，要隨時提高警惕。

▍生肖羊：★★★★☆

得【八座】吉星，對事業極為有利，若是能兢兢業業，任勞任怨地付出，事業方面必定能取得不錯的成就。而對於公職或職業經理人士而言，則會有升遷提高地位的機會，必須把握好良機，但順利進展之餘必須保持謙虛低調，多增加上級同事之間的溝通，以免遭他人嫉妒和排斥。得【天解】星，即便遇上阻困，只要信心毅力不減，持之以恒，最終都可以戰勝困難取得成功。

與家人的緣份會比較薄，由於工作比較繁忙，少與家人團聚交流，會淡薄彼此間的感情，必須注意！

▍生肖猴：★★★★★

事業運程昌旺，要努力往前邁進，不可鬆懈，犯【卷舌】口舌是非特別多容易和別人發生爭執是非，或遭人背後暗算，落井下石，平時言行須慎，避免無意中引起禍端。只要堅守正道，做事光明磊落，流言是非便會自然終止。

▍生肖雞：★★★★☆

今年運程頗為順暢，人緣甚佳，工作事業會有貴人相助，容易取得成功，對事業發展極爲有利。逢【華蓋】星，今年靈感湧現，創造力特佳，事業上能開創新的業績；但切勿得意忘形而盛氣凌人，凡事低調謙遜為宜。農曆3月、4月、8月及11月份運勢暢旺，投資多得獲利，勿失良機。

▍生肖狗：★★★★★

得【龍德】星相照，多得貴人相助，職位有提升之喜，一切頗為順利，能得到同事的齊力相助，且又得到客戶的信任，事業上會得到廣泛支持，四方助援，無論是對經商者或者是工薪一族，均大有可為，應該把握機會發展自我。今年若能年初便擬好全年工作目標，並付諸實際行動，年尾必定能收獲豐厚的回報！

但受【天厄】星影響，千萬不能因取得小有成績而沾沾自喜，居功自傲，以免遭人嫉妒而設法阻礙，導致事情一波三折。

▍生肖豬：★★☆☆☆

今年為「沖太歲」，和太歲相沖，且遇衆多凶星，運勢甚為低迷，勞神傷財，事業方面枝節橫生，稍有不慎便會讓對手搶占市場。必須加倍努力，希望勤能補拙，憑著毅力和恒心克服重重困難，否則將會一事無成！情緒波動較大，工作上容易與同事發生摩擦，人事不佳，身心屢屢受挫；處事必須謹慎小心，一切以合為貴，可以避開很多煩惱。

今年不宜轉工或創業，最好穩守工作崗位，否則將會奔波勞碌，一事無成。

延伸閱讀
女客昏倒臉色發黑…她控店員「冷血跨過」繼續送餐　真相大逆轉！兩餐喊告了
日本海上漂流80公里！21歲陸女「撐36hr奇蹟獲救」笑喊：感謝脂肪夠多
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／上班快改道！　國道火燒車回堵10公里
網紅「4女侍富商」爆拍激戰片　脫口極端宣言：做了斷
利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕限動10字疑曝心聲
「隔壁同事得流感，沒幾天就死了」　醫憶：她衝第一打疫苗
知名貴婦「肉償高利貸」1次1000萬！　土豪偷拍多視角片
家正婦注意！林家正獲WBC資格賽徵詢　健康狀況是關鍵
利菁脫口爆謝金燕兒生父！　深夜唸佛經道歉：原諒我的失察之錯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「3生肖」沒犯太歲也很衰！　2025恐遇車關、血光

顯微鏡看「皮蛋」超多寄生蟲蠕動？　專家直接打臉

吃尾牙「家人朋友一個個發病」　醫揪元凶：潛伏期很短

2025年事業運一次看！　1生肖別換工作「否則一事無成」

車主停到「磚用車位」慘遭空襲　網友幫QQ：就算違停屋主也要賠

連4天恐跌破7℃　可能觸及強烈冷氣團

鼎泰豐「青菜界祖母綠」比炒飯貴！　內行人曝原因

詩人李魁賢過世　享壽87歲

快訊／今最冷清晨7.8℃　吹10級強風

快訊／一夜4震！　最大規模4.2、震度3級

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

8縣市低溫特報！2地非常寒冷　要凍到明晚

「3生肖」沒犯太歲也很衰！　2025恐遇車關、血光

顯微鏡看「皮蛋」超多寄生蟲蠕動？　專家直接打臉

吃尾牙「家人朋友一個個發病」　醫揪元凶：潛伏期很短

2025年事業運一次看！　1生肖別換工作「否則一事無成」

車主停到「磚用車位」慘遭空襲　網友幫QQ：就算違停屋主也要賠

連4天恐跌破7℃　可能觸及強烈冷氣團

鼎泰豐「青菜界祖母綠」比炒飯貴！　內行人曝原因

詩人李魁賢過世　享壽87歲

快訊／今最冷清晨7.8℃　吹10級強風

快訊／一夜4震！　最大規模4.2、震度3級

快訊／上班快改道！　國道火燒車回堵10公里

「3生肖」沒犯太歲也很衰！　2025恐遇車關、血光

顯微鏡看「皮蛋」超多寄生蟲蠕動？　專家直接打臉

野火奇蹟！　焦黑廢墟中「1977年藍色麵包車」完好無損

吃尾牙「家人朋友一個個發病」　醫揪元凶：潛伏期很短

迪化街名店「老董娘」疑遭詐騙！　3億全捐東林寺

利菁突爆孩子生父名字！　謝金燕PO限動「姐姐不要害怕」疑曝心聲

2025年事業運一次看！　1生肖別換工作「否則一事無成」

金針菇台版《魷魚》4關卡！　網全卡這關再出題：珍珠奶茶同時喝完

23周孕婦照超音波　醫一看流冷汗「緊急拆彈」

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

青少女梅毒10年來暴增！疾管署分析3原因

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

快訊／一夜4震！　最大規模4.2、震度3級

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

黃仁勳可能逛逢甲夜市、一中街　攤商嗨翻

去完日本「回台灣見3差異」狂搖頭！

快訊／8縣市低溫特報！急凍跌破10度

快訊／今最冷清晨7.8℃　吹10級強風

冷氣團再凍2天「最冷探8度」　年前大掃除最佳時機出爐

好市多「免會員」購物方式曝光！　一年一次請把握

買2000元刮刮樂　請GPT選號碼「爽中3萬元」

鼎泰豐青菜界祖母綠超貴　網曝原因

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

青少女梅毒10年來暴增！疾管署分析3原因

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

李怡貞酸奈奈子「一看就綠茶」

快訊／一夜4震！　最大規模4.2、震度3級

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面