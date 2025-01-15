陸委會批對岸未收回身分證　破壞「兩岸單一戶籍制度」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦15日批評「中共誘拉台灣民眾申領大陸身分證」的說法是操弄認知作戰，實施綠色恐怖。對此，陸委會表示，中共有關部門為了對台進行統戰滲透，刻意破壞「兩岸單一戶籍制度」，讓台灣人民在福建設籍、申領陸方身份證，無需繳交台灣身分證件，「這不但嚴重違反我方法律，也影響中共內部的戶籍管理。」

陸委會提到，兩岸針對人員往來採取「單一戶籍制度」並在各自法令中明定，是二十餘年來雙方已建立起的交流規範與秩序。

陸委會指出，根據陸方相關規定，台灣人民欲在中國大陸設籍者，須向戶口登記機關辦理戶口登記、繳交有效之台灣身份證件，「我們很遺憾看到中共有關部門為了對台進行統戰滲透，不惜以福建省的特別規定，刻意破壞『兩岸單一戶籍制度』，讓台灣人民在福建設籍、申領陸方身份證，無需繳交台灣身分證件。」

陸委會強調，這不但嚴重違反我方法律，也影響中共內部的戶籍管理，這種損人不利已的舉措，「我方表達強烈不滿，也會持續嚴格查處。違反規定者，將依兩岸條例規定，註銷其台灣戶籍。」

▼台東縣長饒慶鈴會見國台辦主任宋濤。（圖／記者陳冠宇攝）



另外，對於政府將調查台東縣長饒慶鈴未通報赴陸會見國台辦主任宋濤，國台辦表示，「這是打壓推動參與兩岸交流合作的人，暴露違背島內主流民意，阻擾兩岸交流合作的真面目。」

陸委會指出，依內政部台灣地區公務員及特定身分人員赴大陸地區線上申請須知的規定，縣市長赴大陸地區行程變更者，應於赴大陸地區前或行程變更前申請變更行程。

陸委會還說，依台東縣饒慶鈴縣長本次赴陸申請表所填寫資料，其參訪對象並無大陸地區縣市級以上黨務、軍事、行政機關之首長或副首長，「本案顯示台東縣政府即使赴陸前不知道陸方有安排與國台辦宋濤會晤，亦未於知悉後依規定辦理行程變更。主管機關將於查明相關事實後依規定辦理後續。」