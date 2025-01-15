致死率89％！坦尚尼亞疑似爆發馬堡病毒疫情　至少8死

▲世衛秘書長譚德塞稱，預期還會有更多病例出現。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家坦尚尼亞疑似爆發「馬堡病毒出血熱」（MVD），世界衛生組織（WHO）14日透過聲明表示，該國至今已知9起病例，其中8例死亡。馬堡病毒致死率近9成，世衛秘書長譚德塞稱，預期還會有更多病例出現。

世衛聲明提到，今年1月10日收到坦尚尼亞出現疑似病例的通報，患者症狀包括頭痛、高燒、背痛、腹瀉、嘔血、身體虛弱、外出血等，起初得知有6人受影響，其中5人死亡，但到了11日，病例增至9人，其中8人死亡，死亡率高達89%。

這波疫情的源頭仍未知，國家公共衛生實驗室採集2名患者樣本進行檢測，包括醫護人員在內的接觸者已確認並進行追蹤。世衛評估，通報病例不只出現在單一地區，顯示已有地理擴散，坦尚尼亞國內流行為高風險，另外部分疑似病例出現在邊境地區，地區傳染層級為「高風險」。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，隨著疾病監測改善，預計未來這幾天還會有更多案例出現，世衛組織建議鄰國保持警惕並做好應對潛在病例的準備。不過世衛表示，全球流行風險仍低，現階段尚未確認出現國際蔓延情況。

馬堡病毒與伊波拉病毒相似，屬於同一家族，可經果蝠傳播給人類。依據世界衛生組織網站去年的專文介紹，馬堡病毒出血熱是嚴重、往往致命的疾病，但現階段並無獲批的疫苗或抗病毒治療藥物，平均死亡率50%，在過去疫情中，死亡率從24%至88%不等，但透過早期良好護理可大大降低死亡率。