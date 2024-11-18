疑擴建地下室惹禍！坦尚尼亞建築坍塌　民眾受困瓦礫至少13死

▲坦尚尼亞一棟建築坍塌，造成至少13人死亡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

坦尚尼亞一棟4層樓高的建築在當地16日上午9時左右倒塌，目前已至少造成13人死亡，數十人受困。總統哈桑（Samia Suluhu Hassan）表示，目前當局正在廢墟中持續展開搜救行動，全力搶救更多受困者。

綜合外媒報導，這起意外發生在坦尚尼亞的商業首都三蘭港（Dar es Salaam）。總統哈桑證實，這場災難的罹難人數現已攀升至13人，且仍有不少民眾受困建築的地下室，因此救援部隊仍在積極搜救，並向受困者提供氧氣和水。

儘管救援部隊已成功救出84人，但消防隊長馬森加（John Masenga）指出，建築的複雜結構加劇了救援難度，尤其是倒塌後的牆體阻礙了搜救進度。現場畫面顯示，目前有大量救援人員與市民聚集在現場。救援部隊初期僅依靠簡單工具搜救，但由於救援困難，他們隨後調來了起重機協助。

現場目擊者透露，這棟建築之所以倒塌，可能與擴建地下商業空間的施工有關。據悉，相關工程剛在事故前一天開始實行。報導稱，這次事件再次引發民眾對三蘭港快速發展，建築卻監管不足的批評，而總統哈桑現已要求當局對所有建築進行全面審查，並指示警方調查事故責任方。