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盧安達爆馬堡病毒疫情！致死率8成　疾管署提升旅遊警示

▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

非洲盧安達共和國9月底爆發馬堡病毒出血熱（Marburg Virus Disease）疫情，且病例快速上升，不到兩周時間已經確診達56例，其中有12例死亡。疾病管制署今（8）日宣布，即起將該國旅遊疫情建議等級提升為第一級：注意(Watch)，提醒國人如需前往請避免接觸或食用野生動物及接觸醫院病人。

疾病管制署疫情中心主任郭宏偉表示，非洲盧安達共和國自今年9月27日通報出現首例馬堡病毒出血熱（Marburg Virus Disease），截至10月7日累計確診56例，其中12例死亡，致死率為21.4%，已匡列超過400名接觸者。

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疾管署說明，馬堡病毒出血熱為馬堡病毒（Marburg viruses）感染所引起之嚴重急性傳染病，透過直接接觸受感染的果蝠或非洲綠猴及其汙染之環境感染，亦可透過直接接觸到被感染者或其屍體之血液或體液而感染。

初期症狀為突發高燒、嚴重頭痛、肌肉痠痛與倦怠，發病後3天可能會出現嚴重的水狀腹瀉、腹痛與痙攣、噁心及嘔吐，許多個案發病後7天內腸胃道、牙齦及鼻腔等嚴重自發性出血，死亡個案多於發病後8到9天，因嚴重失血及休克而死亡，致死率約在24%到88%不等。

依據世界衛生組織(WHO)公布資訊，多數病患為某二家醫療機構之醫療人員，並已匡列接觸者並進行追蹤。另目前疫情尚未有明確地理擴散趨勢，該國已著手加強各省分檢驗量能，並與研究機構合作進行疫苗試驗。

WHO表示，鑑於此疾病初期症狀不易鑑別，且爆發醫院感染，又已有病患及接觸者進入首都、邊境縣市或進行國際旅遊，評估該國國內傳播風險為非常高，區域傳播風險亦為高，全球傳播風險則仍低。

疾管署指出，馬堡病毒出血熱以支持性療法為主，目前尚無疫苗及核准治療用藥，但COVID-19抗病毒藥物-瑞德西韋（Remdesivir）在動物試驗顯示可降低動物死亡率，去年曾在赤道幾內亞疫情用於恩慈療法，惟尚待人體試驗確認有無療效；目前盧安達已給予瑞德西韋緊急使用授權（EUA）用於此次疫情，目前我國瑞德西韋儲備量約為8.2萬劑。

疾管署提醒，為減少受感染的風險，建議民眾避免前往馬堡病毒出血熱流行地區，如需前往建議注意個人衛生，落實勤洗手及戴口罩等個人防護，避免接觸或食用野生動物，不要至當地醫院探視或接觸病人。入境時如有不適症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊接觸史。

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