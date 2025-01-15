冷氣團再凍2天「最冷探8度」　年前大掃除最佳時機出爐

▲冷氣團影響，明天局部低溫可能下探8度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(16日)受冷氣團影響，局部低溫可能下探8度，明晨3500公尺以上高山還有降雪機會，後續環境轉乾冷，這波冷空氣預計影響到周五，周六白天溫度將可回升，預計過年前沒有特別強冷空氣。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天仍受大陸冷氣團影響，北部、東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，西半部低溫約11到13度，其他地區14到15度。

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張承傳進一步說明，明天清晨苗栗有10度以下低溫，局部地區低溫下探8度，白天過後，新北、宜蘭、苗栗低溫可能不到10度。

▲▼未來一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明天水氣減少，張承傳指出，明天剩基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫雨，清晨因仍有中層水氣，西半部山區也有零星短暫雨，其他多雲到晴。周五水氣更少，各地多雲到晴，僅東半部有局部雨，周日基隆北海岸、北部山區也有零星短暫雨。

這波冷氣團將影響到周五，張承傳分析，周五清晨低溫跟明天類似，白天高溫略為回溫，周六溫度回溫較明顯，冷氣團減弱，不過清晨仍有輻射冷卻作用，氣溫偏低，西半部低溫約11到13度，花東15到16度，白天高溫則可回升到20到24度。下周三前沒有明顯冷空氣南下，溫度不會再有明顯下降，將維持周六溫度，早晚偏涼，白天舒適溫暖。

至於降雪機會，張承傳表示，明天清晨3500公尺以上高山還有降雪機會，白天水氣過了，後面沒有特別強冷空氣，降雪機會低。