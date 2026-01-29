肋骨斷21處胸骨也粉碎！她捲車底命危...奇蹟生還卻驚現「斷片」

記者唐詠絮／彰化報導

一名44歲的陳女今年1月2日遭遇嚴重車禍，被休旅車捲入車底碾壓，現場畫面驚悚，讓許多人為她的安危揪心。她被緊急送至衛福部彰化醫院時，全身多處骨折、血氧濃度一度驟降至60%，生命垂危。歷經4次重大手術，並在加護病房與死神搏鬥14天後，終於奇蹟似地撿回一命。卻對車禍發生過程及住院期間的經歷竟完全「斷片」，出現了解離性失憶的症狀。

▲陳姓女子遭輾重傷奇蹟生還後，卻記不起來案發及住院情形。（圖／ETtoday資料照）

該起事故發生今年在1月2日。當時，住在竹塘的陳女與朋友至埔鹽聚餐，期間她好心協助朋友帶小黑狗到路邊小便，正當她蹲下時，後方一輛休旅車突然起步，瞬間將她與小狗捲入車底輾壓。可憐的小黑狗當場死亡，陳女則被緊急送往衛生福利部彰化醫院急救。

到院時，陳女的情況已極度危急，血氧濃度一度掉到僅剩60%（正常人為95%以上），呈現休克狀態，併發氣胸、血胸，全身更有無數處骨折，生命垂危。醫療團隊立刻進行插管，展開與死神的拔河。

▲陳姓女子遭輾重傷奇蹟生還卻記不起來案發及住院情形。（圖／彰化醫院提供）

彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰指出，她的肋骨斷裂高達21處，連人體結構中特別堅硬、不易斷裂的「胸骨」也發生骨折，導致嚴重氣血胸與胸廓變形，呼吸時胸腔無法正常擴張，隨時可能喪命。除了胸腔宛如被「輾碎」，她的骨盆、腰椎及左腳脛骨也都骨折，傷勢之重，令人不忍。林聿騰主任比喻，後續的治療就像是在「重組散落的積木」。

為了搶救陳女，醫療團隊動用3D影像精準定位，先由胸腔團隊透過微創手術，以鈦合金骨板與骨釘為她固定碎裂的肋骨，重建穩定的胸腔結構，讓她能恢復自主呼吸。緊接著，骨科團隊再接力，分兩階段為她的骨盆、腰椎及左腳脛骨進行微創骨折復位手術。

▲彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰說明。（圖／彰化醫院提供）

前後歷經10天、共4次重大手術，加上在加護病房長達14天的嚴密照護，陳女終於奇蹟般地挺了過來，生命跡象轉為穩定，並已轉入普通病房繼續復原。

然而，陳女雖然認知功能正常，對於車禍前的記憶也無異常，但她對於事故發生的當下，以及住院搶救的過程完全沒有記憶，面對詢問僅回應「不記得」、「不知道」。

彰化醫院精神科主任梁孫源解釋，這極有可能是「解離性失憶」，屬於一種心理防衛機制。當一個人經歷了過於龐大、無法承受的創傷或壓力時，大腦可能會選擇性地「關閉」或遺忘那段記憶，以減輕心理上的極度痛苦，也就是俗稱的「創傷後失憶」。

▲彰化醫院精神科主任梁孫源說明。（圖／彰化醫院提供）

梁孫源指出，這類片段失憶的預後仍需持續觀察，有些患者會隨著時間逐漸恢復記憶，也可能永久無法回想起創傷事件。若陳女後續出現反覆噩夢、害怕車輛、對特定情境產生強烈恐懼等創傷後壓力症候群(PTSD)症狀，將安排藥物治療與心理治療。