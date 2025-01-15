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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「小鴨把拔」賴瑞隆出新書　版稅及收益將全捐做公益

▲立委賴瑞隆質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委賴瑞隆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委賴瑞隆爭取參選高雄市長，15日表示新書《小鴨把拔向前衝：賴瑞隆報到》已開放預購，並將在21日正式出版。監察院長陳菊與前行政院長蘇貞昌則為該書撰寫推薦序，書中記錄了賴瑞隆從普通勞工家庭出身，一路進入政壇的過程，該書的版稅及收益將全數捐贈給弱勢孩童相關公益，希望藉此鼓勵更多孩子勇敢追逐夢想。

賴瑞隆過去擔任高雄市政府新聞局長，期間成功爭取黃色小鴨來高雄展出，《小鴨把拔向前衝：賴瑞隆報到》，詳細描述過程，從前期規劃到後期執行皆親自包辦，創造高雄市民共同的城市記憶，賴瑞隆不僅成為孩子眼中「小鴨把拔」，也成功吸引390萬人次參觀，創造逾10億經濟效益，更榮獲當年經理人雜誌十大MVP，成為台灣國際行銷的經典案例。

同時，書中也記錄賴瑞隆與五月天結緣過程，並在高雄氣爆事件後，與五月天共同籌辦公益演唱會，為災民注入新希望，展現了他以實際行動回應城市的信任與期待，也讓五月天與高雄結下深厚緣份，為流行音樂之都高雄開創「演唱會經濟」模式的先河。

另外，賴瑞隆也在書中談及自己踏上政治之路的故事。賴瑞隆說，這本新書不僅是回顧過往，更是希望鼓勵年輕世代參與公共事務。此新書版稅將全數捐給弱勢兒童，以鼓勵他們勇敢追夢，期待透過自身故事，啟發更多人共同參與，為台灣打造美好熱愛的家園。

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