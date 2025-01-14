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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨砍文化部預算　綠委砲轟「介入媒體運作」：理由拙劣無比

▲▼台灣民眾黨召開 預算灌水到不行 民眾黨不砍不行 記者會 黃國昌 麥玉珍 陳昭姿 林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨召開「預算灌水到不行 民眾黨不砍不行」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院民眾黨團14日上午召開記者會，針對明年度中央總預算，將提案減列2061億、凍結974億元，當中包括文化部補助《中央社》的預算也將提刪除15%、凍結15%。對此，民進黨立委林宜瑾說，民眾黨這是公然介入媒體運作，大幅凍砍人家預算，提出來的理由卻是拙劣無比，如臆測性指控，就算放在個人的學術論文，也是臭不可聞。

黃國昌指出，文化部每年數億補助《中央社》，但《中央社》卻在2024年由盈轉虧，駐外記者費用遽增13%，新聞產出卻下滑，人均貢獻度也降低，《中央社》預算多來自國家預算捐助，除肩負國家通訊、客觀平衡多元報導任務外，更應秉持零基預算精神，消除不必要之成本、控制不當支出，民眾黨團提案刪除15%、凍結15%。

林宜瑾表示，立委當然有權凍結或刪除預算，但是立委也要知所節制，尤其文化部相關預算牽涉媒體自由和思想自由，絕對不是立委仗恃自己有權，就可以隨便凍隨便砍的，這種懲罰性的預算凍砍方式，將嚴重影響中央社運作，絕非全民之福。

林宜瑾指出，刪除中央社15%預算、凍結15%預算是什麼概念？就是在民眾黨願意讓中央社順利解除凍結前，中央社有3成的預算9千6百多萬都不能用，就算解凍了，也還有4千8百多萬是直接消失不見的。中央社資源雖為國家所挹注，但是國家卻必須謹守「臂距原則」，隔著一條手臂的距離，既不會遠到連喊話、給意見媒體都聽不到，但也不會近到一揮拳媒體就鼻青臉腫。立委對媒體預算的監督，當然也要把握這項重要原則，而且充分尊重媒體專業。

林宜瑾質疑，黃國昌、民眾黨有比中央社還懂媒體經營、新聞倫理嗎？到底憑什麼要大幅凍砍人家預算？提出來的理由拙劣無比，還可以講得大言不慚，什麼叫中央社「人均貢獻亦直線下滑」？不要說是在監督國家預算了，這種毫無專業依據的臆測性指控，就算放在個人的學術論文，也是臭不可聞。

林宜瑾砲轟，發稿數可以用來評估媒體的貢獻嗎？什麼是中央社「不必要之成本」？什麼又是中央社的「不當支出」？這些是一個政黨有該站出來給媒體下指導棋的嗎？中央社是國家的中央社，是全民的中央社，讓中央社進一步公共化改革都來不及了，民眾黨居然還在公然政治介入中央社的運作，可笑、可悲且可恥。

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中央社預算媒體自由民眾黨立委

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