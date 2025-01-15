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鍾佳濱打臉6年前自己！選舉公報寫「野百合領袖」竟自爆沒到場

▲▼1115 立法院會-鍾佳濱。（圖／記者黃克翔攝） 

▲民進黨立委鍾佳濱。（資料照／記者黃克翔攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委鍾佳濱譴責民眾黨「111釘孤枝 萬人捍衛司法正義」活動，被質疑過去參加野百合學運，如今卻反對。對此，鍾佳濱突然自爆當初他沒在現場參加，而是在裝甲旅待命，打臉過去在「選舉公報」上的紀錄。

國民黨立委吳宗憲日前在立法院表示，鍾佳濱自稱參加過野百合學運，應該要知道言論自由及集會的重要性。對此，鍾佳濱突然自爆，他當年在軍中服役，不在野百合運動的現場，引起社會議論。

據悉，鍾佳濱2019年曾在臉書發文表示，「過去，我所參與的野百合運動，撼動這個社會。在野百合之後，我們讓國民大會全面改選，也廢除掉動員戡亂臨時條款，讓台灣的民主政治走入全新的時代」，同時他也在選舉公報的經歷一欄寫上「野百合世代學運領袖」，如今本人卻自爆根本沒有到場參與野百合學運。

針對外界質疑，鍾佳濱14日表示，野百合學運世代是外界給予那時期參加的學生的通稱，當時外交部長林佳龍也是如此。且3月學運時，他們兩人都在當兵，是否被歸類於野百合學運世代，就要看外人從哪種角度去看。

對此，媒體人黃揚明指出，林佳龍從來不會像鍾佳濱那樣自稱「野百合學運領袖」，且林佳龍於2020年3月22日野百合30周年時，在臉書上發文提及，「1990年3月中，野百合運動開始時，我臨時向連上請了假，趕去台北見一起參加運動的夥伴，得知學弟妹希望進一步發動絕食和罷免等激進手段，爭取憲政體制的改革。」

黃揚明表示，林佳龍當年還特地跟部隊請假去參加野百合學運，然而鍾佳濱卻說自己在部隊內待命，「鍾佳濱會不會覺得汗顏呢？」

今天鍾佳濱受訪，把外交部長林佳龍也扯進來。 但是，首先，林佳龍從來不會像鍾佳濱那樣自稱「野百合學運領袖」。(附圖為林佳龍首次參選台中市長時的選舉公報，以及鍾佳濱2016年參選立委時的選舉公報) 其次，林佳龍2020年3月22日野百合30...

黃揚明（剝雞） 發佈於 2025年1月13日 星期一

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