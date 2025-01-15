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高雄地下道淪鬼片場景！恐怖血紅燈光路過超毛　背後原因曝光

▲▼高雄地下道淪鬼片場景！恐怖血紅燈光路過超毛　背後原因曝光。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲高雄地下道淪鬼片場景，恐怖血紅燈光路過超毛。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

記者賴文萱／高雄報導 

高雄市議員邱于軒踢爆，大寮區後庄火車站附近的地下人行道，原本裝設的白燈被人惡意塗成紅燈，加上牆壁滿是塗鴉，有如鬼片場景，不少居民路過直呼「好毛！」然而當地里長去年底通報至今，市府卻遲未處理，她已責成工務局道工處儘快修復，還民眾一個安心的人行道。

▲▼高雄地下道淪鬼片場景！恐怖血紅燈光路過超毛　背後原因曝光。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲高雄地下道遭人塗鴉破壞，照明燈光變血紅色超毛。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

「是要嚇死誰啦！」邱于軒指出，後庄火車站旁的地下人行道，被不明人士噴漆塗鴉，造成地下道變成「紅燈區」，路人行經都毛骨悚然。當地里長12/28就反應，但市府道工處卻無動於衷，造成高雄奇景，應該好好檢討，她已要求儘快修復，讓民眾回家可以行得安心。

▲▼高雄地下道淪鬼片場景！恐怖血紅燈光路過超毛　背後原因曝光。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲▼工務局已報警追查塗鴉行為人，未來將再派員加強巡檢避免設施再遭毀損。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲▼高雄地下道淪鬼片場景！恐怖血紅燈光路過超毛　背後原因曝光。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

對此，高市府工務局表示，獲報後已隨即派員處理，其中照明燈具塗鴉污損經擦拭無效，需全數更換，工務局已先行報警追查行為人，未來將再派員加強巡檢避免設施再遭毀損。

工務局進一步表示，該處地下道經查為遭民眾任意塗鴉，針對髒污已派工進行後續清除改善，燈具並將儘速換新，也呼籲民眾勿任意毀損公共設施，違者將依相關法規開罰及求償。另外民眾如發現道路相關問題可撥打1999通報市府處理。

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