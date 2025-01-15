鼎越願自砍京華城20％容獎　藍綠議員齊喊樂見：創造三贏局面

▲李四川表示，鼎越公司願自行將20％容積獎勵暫緩變更設計，意即自砍20％容獎。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲因京華城案被羈押禁見，其京華城20％容積獎勵該如何處理，備受外界關注。台北市副市長李四川15日上午表示，鼎越公司於會前正式函文，願自己將20％容積獎勵暫緩變更設計，原則上3個月內會完成。對此，民進黨台北市議員許淑華喊話，非常樂見創造三贏局面；國民黨台北市議員詹為元也說，感謝鼎越建設的不堅持。

李四川15日上午9時30分找專家學者開會討論京華城20％容積獎勵，整場會議原預計到10時30分，結果直至11時14分才結束。李四川會後受訪時表示，專家委員在會議中對此案提出很多意見，會前鼎越公司也有正式公文函給建管處，願意照北市府前面開會內容，將20％容積獎勵暫緩辦理變更設計。

對此，許淑華表示，樂見鼎越開發公司願主動放棄不法取得的20％，讓京華城可以繼續蓋起來，也不會成為爛尾樓，解決台北市長蔣萬安舉棋不定、不願面對的態度；從台北市議會做的決議，全台人民認為不法取得圖利明確，尤其是從前台北市都委會執秘邵琇珮、前台北市副市長彭振聲自白書中，可以了解這些都是被迫想出的方案，使京華城取得不法容積。

許淑華提及，「我想這樣結果是非常好的，也創造三贏局面，讓市政府解套，也符合議會監督及市民期待，將不法取得和不公不益的容積獎勵還於民，是人民最期待的事，也樂見有此結果，讓鼎越開發趕快完成自己的京華城廣場，好好做生意，創造三贏局面。」

詹為元也於臉書指出，這絕對是一個雙贏的結果，感謝鼎越建設的不堅持，更要謝謝台北市政府為台北市民的打拚，擔心地方建設的黑暗，甚至成為爛尾樓，因此主動出手，在法院還沒有判決之前，就積極地跟鼎越公司去做容積獎勵的協調，並取得這樣的雙贏結果，「這代表台北市政府沒有政治的計算，而是實事求是，希望好好務實解決問題」。