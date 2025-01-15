快訊／鼎越自砍京華城20％容積獎勵　拚3個月內完成變更設計

▲台北市副市長李四川受訪。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲因京華城案被羈押禁見，其京華城20％容積獎勵該如何處理，備受外界關注。台北市副市長李四川15日上午找專家學者開會討論，會後透露，鼎越公司於會前正式函文建管處，願意自己將20％容積獎勵暫緩變更設計，原則上3個月內會完成。

李四川15日上午9時30分找專家學者開會討論京華城20％容積獎勵，整場會議原預計到10時30分，結果直至11時14分才結束。李四川會後受訪時表示，專家委員在會議中對此案提出很多意見，會前鼎越公司也有正式公文函給建管處，願意照北市府前面開會內容，將20％容積獎勵暫緩辦理變更設計。

李四川提及，但本身執行會議裡也就2點做討論，第一，假設鼎越願意辦理建照變更，將20％容積獎勵拿掉，「那我們的建管處也沒理由不接受。」但第二點要討論的是，此案現在已經起訴，原則上就法律來看，不管是刑事或《都市計畫法》，看要鼎越自行變更，還是由市府依《都市計畫法》24條強制要求再辦一次容積變更，將20％容獎拿掉。

被問到有無給鼎越公司「暫緩變更設計」的期限？李四川回應，鼎越公司公文是說「儘速」，但私底下詢問過，因為做變更時必須經過結構外審，還有一些都市設計審查，「原則上在3個月內完成」。

由於市府目前對此案不予施工勘驗，所以還不能蓋到2樓，但若3個月後鼎越公司確定變更，就可以取消不予施工勘驗？李四川指出，還是要看法院，包括地檢署提出來的扣押，如果鼎越公司取消20％容積獎勵後，地檢署也取消扣押，那就沒有任何問題；但如果鼎越取消20％容獎，地院或地檢署仍持續扣押，北市府會請教內政部，就扣押部分有無必要勒令不予施工勘驗。

媒體追問，倘若鼎越公司3個月後仍未自行變更，由北市府進行強制執行，會不會有適法性問題？李四川說，專家學者也就有此部分做分析，包括強制執行後會碰到什麼疑問，但必須有幾點要先釐清，北市府做任何強制部分，是希望不要影響刑事案件，因為此案若做任何強制執行，可能會影響到刑事判定；至於市府有無什麼影響，較沒那麼多顧慮。