立委喊砍預算　中研院：衝擊實驗室營運、3千名助理薪資發不出

▲中研院呼籲總預算應以國家利益為考量，凍結業務費將影響近3千名約聘助理薪資。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院現正進行總預算朝野協商，卻傳出部分部會業務費被刪減到只剩1元。中研院今（15日）指出，院內業務費包含近三千位約聘助理薪資，其中多為年輕學子在繼續深造過程中，若經費遭到刪減或凍結，將嚴重影響其生計，呼籲應以整體國家利益為考量，避免影響到全國科學技術研發與人才培育及高等教育經費。

114年度中央政府總預算案現正在朝野協商過程，卻傳出數發部等單位業務費將被刪除到剩下1元。中研院今天也發布「為全國科學研究與人才培育預算請命」聲明稿。

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中研院表示，身為學研機構，與一般行政機關業務屬性不相同，中研院的業務費性質，並非僅為機關行政庶務費用，還包含近三千位約聘助理薪資，其中多為年輕學子在繼續深造過程中，在中研院擔任研究工作，經費如遭刪減或凍結，將嚴重影響同仁生計。

此外，中研院表示，水電費需支應貴重儀器、實驗室維運（例如：動物房、恆溫恆濕之特殊環境）、圖書資訊設備運作、重要文資保存等，為學術研究的必要支援，預算刪減將嚴重影響中研院各項研究工作進行。

中研院指出，作為國際學術社群的一員，研究人員出國參加國際會議、參與學術訪問及國內外研討會、維護國際組織會員身分、權益和職責、學術交流、田野調查等，為學術機關執行研究工作的重要一環，故中研院所編列的國內外旅費至關重要。