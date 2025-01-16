反問范雲「我哪裡砍中研院預算」　黃國昌嗆：老師，太丟臉了啦！

▲民眾黨立院黨團召開「蔡英文做得到，賴清德辦不到？賴政府無能 ，只會造謠」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立院審查114年度中央總預算，中央研究院昨（15日）發聲明稱，若預算遭刪減或凍結，將嚴重影響近3000位約聘助理生計；民進黨立委范雲昨批評，民眾黨代理黨主席黃國昌也曾受惠中研院近10年，竟如此嚴重傷害過去栽培的學術殿堂。對此，黃國昌今反問范雲，自己哪個提案是針對中研院？統刪是所有機關一率公平，「范雲老師，太丟臉了啦！」

民眾黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、立委張啓楷與黃珊珊16日下午召開「蔡英文做得到，賴清德辦不到？賴政府無能，只會造謠」記者會，痛批行政院院會後記者會，部會首長一字排開哭窮，猶如大型造謠詐騙現場。

針對中研院昨稱，若預算遭刪減或凍結，恐影響近3000位約聘助理及各項研究工作進行，以及綠委范雲指控，民眾黨團提案刪減預算包括中研院，黃國昌曾受惠中研院卻與藍白沆瀣一氣？黃國昌表示，「民眾黨提案時，哪個案子是針對中研院提的？你把東西交出來嘛！我哪個案子是針對中研院提的？請她把提案交出來啊！」

黃國昌提及，若是要說統刪的部分，統刪是所有行政機關一律公平，有特別要處理機關、有需要的，就來跟民眾黨團好好講，「有道理的話，我們會接受」。

黃國昌痛批，「范雲又不是第一天幹立委了，一個幹到台大的大學教授，結果竟然幹起了側翼的勾當，范雲老師，太丟臉了啦！范雲，真的太丟臉了！一個堂堂大學教授幹起側翼勾當，我黃國昌提哪個案子是針對中央研究院？」所有的機關一致的標準，如果連這基本道理都不懂，或是明明知道卻刻意操作訊息，「真的是丟臉、丟人現眼！」

最後，黃國昌說，「民進黨怎麼挑出來的不分區立委，都是這種quality（品質），真是讓人搖頭嘆息啊！」