可用Apple Pay、Line pay嗶進站！北捷閘門更新　今年10月底完工

▲台北捷運閘門更新，今年10月底前可刷LINE PAY等行動支付。（示意圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

為確保服務品質與提升旅客使用便利，自112年6月起，台北捷運陸續在全線117個車站，進行總數1396台閘門電子主模組及多元支付外掛模組安裝，改裝後設備將具備信用卡感應與掃描QR Code功能，預計今年10月底前系統建置完工，完成準備程序後啟用。

台北捷運公司表示，本次進行捷運車站閘門模組重置工程，除了維持原儲值卡感應功能外，新增實體信用卡及已綁定信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等乘車感應付款，另增加QR Code乘車碼功能，可接受市面上常見的LINE Pay、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新Pay、玉山Wallet、全支付、全盈+PAY等電子支付乘車掃碼付款，並陸續邀請其他電子支付業者加入營運。

台北捷運公司指出，完成重置更新後的車站閘門，具有支付自由度增加、節省購票時間、減少現金交易等優點，旅客可依照各家銀行或多元支付提供優惠，搭配自身理財習慣自由切換使用；此外，透過信用卡與多元支付，節省購票與加值時間，減少現金交易。