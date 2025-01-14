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社會 社會焦點 保障人權

5越南移工持鎮暴槍+刀械闖同鄉聚會　強盜98萬元財物被起訴

▲越南籍阮姓等5名男子去年10月間分持鎮暴槍、持刀共乘轎車前往八德區某民宅，強盜同鄉金項鍊、現金等共計98萬元財物後逃離。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲越南籍阮姓等5名男子去年10月間分持鎮暴槍、持刀共乘轎車前往某民宅強盜同鄉金項鍊、現金等共計98萬元財物。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍阮姓等5名男子疑缺錢花用，去年10月間分持鎮暴槍、刀械乘車前往八德區，闖入同鄉聚會民宅內喝令不准動，搶走潘姓女子、越南籍男子身上金項鍊、現金等共計98萬元財物後逃離現場，受害人隨即報案處理，八德警方循線查獲5人到案；桃園地檢署複訊後，依刑法之攜帶凶器、結夥3人以上強盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，29歲的阮姓、28歲的高武姓等越南籍男子於去年10月28日晚間9時許，夥同黎姓與另2名阮姓男子共5人共乘由阮男駕駛轎車前往八德區廣興路某民宅處，阮男查看地形後，分持鎮暴槍、刀械等凶器闖入民宅內，對正在聚會之潘姓女子等屋內5人喝令不准動，分別搶走潘姓女子價值13萬元金項鍊、越南籍男子價值55萬元金項鍊與現金30萬元等共計98萬元財物，隨即逃離現場，受害潘姓女子等人隨即向八德警方報案處理，警方循線查獲阮男等5人到案。

桃檢複訊時，落網之阮姓男子與高武姓男子等人坦承犯行，警方並提供現場照片、監視器畫面截圖與犯嫌作案時穿戴衣物等佐證，足認5人犯案明確，檢方認為阮姓男子等5人涉犯刑法之攜帶凶器、結夥3人以上強盜罪嫌，5人均為正犯，依法提起公訴。

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