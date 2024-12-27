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快訊／限制出境查出疑「有2本護照」　合議庭31日傳應曉薇說明

▲應曉薇哭喊，我沒有做錯事。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員應曉薇（前中）交保1500萬元，獲釋當眾哭喊「我沒有做錯事」。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨台北市議員應曉薇被控於京華城容積率案收賄逾5000萬元，昨（26日）被台北地檢署起訴移審台北地院，今晨（27日）3點多獲准交保1500萬元、結束近4個月羈押禁見，但她直到今下午3點多才完成交保手續離開，外傳主因是她被發現疑有外國護照、可能有雙重國籍，北院合議庭訂於下周二（31日）傳訊應曉薇出庭說明。

柯文哲5人今晨獲合議庭裁定交保後，被暫留北院候審室等候籌錢，今上午9點起，彭振聲、李文宗、沈慶京與柯文哲分別辦妥交保手續，下午1點前陸續離開。但被控違背職務收賄、洗錢等罪嫌、求刑16年6月的應曉薇，中午就繳齊保釋金，卻遲至下午3點多才走出北院，在鏡頭前哭喊「我沒做錯事！」

據悉，應曉薇辦保卡關主因，是北院處理限制出境程序、聯繫境管單位，赫然發現應曉薇疑另有1本同音的外文護照，可能具有雙重國籍，一時無法確認是否巧合，決定將2本護照都暫時註記，先讓她離開。

承審本案的合議庭得知後，決定下周二（31日）上午11點召開調查庭，傳訊應曉薇說明護照狀況。北院今回應「無從證明」合議庭的決定。

應曉薇今年（2024年）8月27日先後到桃園機場與台中機場欲出境，觸動檢調預先對她做的境管通知，應曉薇被緊急拘提帶回聲押禁見獲准，成為檢方發動搜索偵辦京華城案的主因，應曉薇當時自稱「身正不怕影子斜」，她是要去香港幫媽媽買藥、不是企圖逃亡。

北檢昨起訴台灣民眾黨主席柯文哲等11人，於京華城容積率案與民眾黨政治獻金等案，涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，柯所涉4罪嫌包括違背職務收賄、圖利，檢方隨即將同案在押的柯、應曉薇、威京集團主席沈慶京、台北市府前副市長彭振聲、柯的「大帳房」李文宗共5人移審北院。

承審合議庭昨晚6點30分起召開接押庭，漏夜訊問到今晨3點多，裁定柯文哲交保3000萬元、沈慶京4000萬元、應曉薇1500萬元、彭振聲500萬元，李文宗800萬元連同偵查期間曾交保200萬元未退，共1000萬元。

合議庭並諭知柯文哲5人交保期間，均被限制住居與限制出境出海，且附加不得有任何接觸同案被告、證人行為的條件。後因民眾黨質疑柯與身兼本案證人的妻子陳佩琪如何辦到不接觸，合議庭今下午補充「「除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人之行為。」

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