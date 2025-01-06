黃金大亨洗錢2476億落跑！檢起訴虛幣女神27人　洩密內鬼要倒霉了

▲北檢分案偵辦公務人員涉嫌洩密讓睿森銀樓負責人涂誠文逃亡案。（資料照／翻攝涂誠文臉書）

記者劉昌松／台北報導

捲入88會館檢警不當飲宴的「黃金大亨」涂誠文，涉嫌以揚盛公司集團旗下的白手協會，加上虛幣交易平台「畢竟公司」協助，幫博弈集團洗黑錢，3年經手超過2476億元，從中獲利33億元，另外逃稅近3億元，不過就在相關單位開會研商偵辦分工後不久，涂誠文突南下躲藏，疑似偷渡出境，台北地檢署依法起訴畢竟負責人許冠智、「虛幣女神」張于庭等27人，另案追查是否有公務員涉及洩密。

涂誠文暱稱「前涂無量」、「涂說八道」，被媒體稱為「黃金大亨」、「洗錢教父」，涂誠文經營的睿森銀樓是知名的黃金交易重鎮，銀樓地下室的招待所也被傳不乏政商名流進出，也是2022年檢察官黃錦秋與警政高官疑受不當飲宴案中，除了88會館以外的另一個重要聚會場所。

涂誠文本人首度躍上新聞版面，是2018年10月間，台北街頭上演女子鄧祐旻遭強盜3000多萬元的重大刑案，檢警追查發現鉅款來自涂誠文委託運送，疑似涉及非法地下匯兌遭到黑吃黑，案情一度扯出日前在國道車禍的新加坡舞廳大股東郝廣民；涂誠文因本件地下匯兌案被判刑3年8月確定，未到案執行。

▲幣竟營運長張于庭(左)因涉嫌睿森洗錢案起訴，哥哥張瀚林(右)另案遭羈押中。（圖／資料照）

2023年88會館案負責人郭哲敏涉洗錢案爆發後，檢警同步追查涂誠文睿森銀樓洗錢案，因發現中部地區司法機關以及國稅局等單位也都有案件，相關公務機關研商案件分工後沒多久，突然發現涂誠文行蹤開始飄忽不定，在2023年11月執行大動作搜索拘提，懷疑涂誠文已從南部偷渡出境。

檢察官根據查扣資料、勾稽金流，懷疑涂誠文2020年到2023年間，找業務員以遊戲點數或虛擬貨幣交易為名，協助國內外292個非法博弈平台收、出金，然後用揚盛集團的畢竟、天梵天、和明等公司及白手協會、動物協會等機關帳戶洗錢，揚盛集團從中獲利33億元，同時逃漏稅近3億元。

北檢偵查終結後，將協助處理加密貨幣的畢竟公司負責人許冠智，幣竟營運長「虛幣女神」張于庭，以及揚盛集團幹部、睿森銀樓員工等27人依《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》、《稅捐稽徵法》等罪起訴，另外通緝逃亡中的涂誠文，並分案追查是否有公務人員事先走漏消息，讓涂有機會潛逃。