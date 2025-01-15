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高雄變身「吉伊卡哇」樂園！市區公車亭、路燈旗被3萌物佔領

▲▼吉伊卡哇公車亭、路燈旗,高雄燈會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲吉伊卡哇全面佔領高雄，市區公車亭、路燈旗全是萌物。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於25日至2月16日在愛河灣及16-18號碼頭登場。為迎接「吉伊卡哇」的到來，高雄市政府已陸續於市區街道露出「吉伊卡哇」公車候車亭及路燈旗，讓民眾直呼「萌翻」，市府也預告，後續還有更多「吉伊卡哇」主題輸出物陸續登場，值得期待。

高市府指出，繼「2024 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」邀請黃色小鴨於愛河灣展出，吸引逾900萬參觀人潮，成功引爆IP經濟學；今年高雄燈會將邀請到「吉伊卡哇（chiikawa）」3位小可愛們蒞臨高雄。

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▲▼吉伊卡哇公車亭、路燈旗,高雄燈會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼市區路燈旗、公車亭都換上吉伊卡哇。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼吉伊卡哇公車亭、路燈旗,高雄燈會。（圖／記者許宥孺翻攝）

市府正緊鑼密鼓籌備，要將最迷人的冬日高雄展現給海內外遊客。目前「吉伊卡哇」候車亭及400組路燈旗已經開始露出，民眾在等侯公車或行經市區道路時，也可與「吉伊卡哇」合影拍照。高市府也預告，後續將有其他小可愛輸出物出現在城市其他角落，歡迎民眾在「吉伊卡哇」降臨在愛河灣前，一起搜集「吉伊卡哇」在高雄城市的可愛身影。

觀光局長高閔琳補充，2025高雄冬日遊樂園除了「吉伊卡哇」小可愛們的歡樂療癒外，今年市府再次與臺灣港務公司合作，讓16-18號碼頭（輕軌旅運中心站旁）化身為歡樂碼頭樂園，有大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施、美味餐飲市集及精彩馬戲與親子互動表演，除餐飲市集外，皆為免費。

▲▼吉伊卡哇公車亭、路燈旗,高雄燈會。（圖／記者許宥孺翻攝）

配合活動舉辦，愛河灣周邊道路每日下午3點至晚間10點實施交通管制，包含愛河灣西岸(公園路以南、七賢路以東)、東岸(五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西)等區內道路（居民、公車除外），並視需要機動擴大管制；交通局呼籲市民多加利用捷運、輕軌、公車等公共運輸前往，快速又便利。

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