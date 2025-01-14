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台中監獄前爆乳女郎「狂搖3分鐘」高調接風　法院不罰原因曝光

▲▼ 。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲台中一名黃男去年替友人接風，找來鋼管爆乳女郎。（圖／翻攝黑色豪門企業）

記者許權毅／台中報導

台中一名黃男替友人吳男出獄接風，結果找來舞獅團、鋼管爆乳女郎在台中監獄前表演，被警方依社維法送辦，台中地院先前裁定不罰，警方不服提出抗告，合議庭認為，活動僅有3至5分鐘，黃男沒有「藉端滋擾」的意圖，駁回警方抗告。

去年8月23日下午3時許，黃男聘請舞獅團、鋼管女郎在台中監獄大門前表演慶祝，高調替出獄的吳姓友人接風，警方認為黃男此舉是藉端滋擾公共場所或公眾得出入之場所，依違反社會秩序維護法第68條第2款之妨害安寧秩序行為，將黃男移送法辦。

▲現場還有舞獅團，拿起紅布條寫「恭喜返鄉」。（圖／翻攝黑色豪門企業）

當時台中簡易庭審理認為，黃男警詢時雖坦承聘請舞獅、鋼管女郎到場，迎接吳男出獄，但並未假借事端滋事擾亂而妨害公共秩序或社會安寧，不構成「藉端滋擾」的要件，裁定不罰。

第四警分局認為，黃男在台中監獄前，藉由友人出獄僱請舞獅、鋼管女郎、打鼓等方式，滋擾監所公務執行、受刑人囚情，逾越一般社會大眾容許範圍。況且，若允許此類「高調慶祝活動」，可能鼓勵更多人效仿，依法提起抗告。

▲中監表示，當時受刑人並無受到影響。（圖／記者許權毅攝）

法院查，中監戒護科科員表示，該接風約5分鐘結束，並沒有收到受刑人情緒被影響，新聞報導後，才有受刑人相互討論，會擔心比照效應。

再依照舞獅業者所述，活動約3分鐘左右結束，綜觀本案表演至多3至5分鐘，地院認為時間短，難認定中監公務以及受刑人有受到影響。

地院認為，難認黃男主觀上有何「藉端滋擾」之意圖，裁定駁回警方抗告，全案確定。

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