前台南議長吳健保生前坐牢行賄！10萬大紅包送監獄科員新婚兒

▲前台南縣議長吳健保今年5月出獄、9月病逝。今日傳出他生前行賄監獄科員。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

前台南議長吳健保今年5月出獄、9月病逝，不料今傳出他於台中監獄服刑時，行賄戒護科一名高姓科員。檢方查，吳得知高的兒子即將結婚，要求兒子與友人前往參加，並包10萬紅包，高得知後，違規安排吳健保電話接見53次、2次特別餐食。檢方近日依貪污將高起訴，吳健保因已死亡，不起訴處分。

據查，高男（68歲）為台中監獄戒護科科員，負責受刑人生活管理。吳健保則因假球案逃亡10年後，於2019年被押解回台，2020年3月至今年5月於台中監獄服刑，假釋出獄後，於9月病逝。

檢方查，吳健保為了獲得特殊待遇，透過友人請託高男關照，並於得知高男次子即將結婚舉辦婚宴，起意以禮俗之名行賄。

▲台中監獄一名高姓科員接受吳健保行賄10萬，今遭起訴。（圖／記者許權毅攝）



台中監獄耳聞此事，還特別約談高男，提醒若有收到高額禮金，應提高警覺，依公務員廉政倫理規範處理，高也假意允諾。婚禮當天，吳健保兒子與友人前往，果真包了一包10萬紅包，高男收下。爾後，高男特別安排吳健保電話接見53次、2度違規提供特別餐食，高男收賄後則全盤否認。

台中地檢署近日偵結起訴，依貪污治罪條例之公務員收受賄賂、圖利等罪將高男提起公訴。吳健保因已死亡，不起訴。